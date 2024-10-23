Cem Küçük, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Çağrısını Önceden Bilen İsimleri Açıkladı!
Cem Küçük, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Çağrısını Önceden Bilen İsimleri Açıkladı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası kulisler hareketli. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Bahçeli'nin çağrısını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2 vekilin önceden bildiğini söyledi. Küçük vekillerin ismini vermezken, 'Belki İbrahim Kalın, Hakan Fidan biliyor olabilir bilmiyorum' diye de ekledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu çıkış sonrası Bahçeli'ye üstü kapalı destek verdi ve Cumhur İttifakı olarak tarihi bir fırsat kapısı açtıklarını vurguladı.
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ise Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrıyı daha önceden bilenler hakkında dikkat çekici bir kulis bilgisi aktardı. Cem Küçük, Öcalan için Bahçeli tarafından yapılan çağrının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki vekil tarafından bilindiğini söyledi.
Cem Küçük ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın bu çağrıdan haberdar olmuş olabileceğini ima etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın