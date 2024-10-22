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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan Çıkışına Üstü Kapalı Destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan Çıkışına Üstü Kapalı Destek!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 17:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya üstü kapalı destek verdi. Erdoğan, 'Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihî fırsat penceresinin, kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz' ifadelerini kullandı. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.

Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Ne söyleyeceği büyük bir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin ilk yorum geldi.

Ne söyleyeceği büyük bir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı olarak verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı olarak verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Türkiye’nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz.

Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihî fırsat penceresinin, kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.

Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekûn millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı 👇

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