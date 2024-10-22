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AKP'li Mücahit Birinci'den Öcalan Gündemi Sonrası Özeleştiri: "Özgür Özel Deseydi İnce Kıyıma Başlamıştık"

AKP'li Mücahit Birinci'den Öcalan Gündemi Sonrası Özeleştiri: "Özgür Özel Deseydi İnce Kıyıma Başlamıştık"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 16:33

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit BirinciMHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan çağrısına ilişkin konuştu. Birinci, 'Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den işitseydik ince kıyıma başlamıştık' yorumu yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.

Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bahçeli'nin konuşmasının ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bahçeli'nin konuşmasının ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Birinci, "Şu da bir gerçek. Biz bugün Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık" ifadelerini kullandı.

Birinci, "Şu da bir gerçek. Biz bugün Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık" ifadelerini kullandı.

AKP'li Mücahit Birinci'nin paylaşımı 👇

AKP'li Mücahit Birinci'nin paylaşımı 👇
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Birinci ayrıca kendisine gelen eleştirel bir yorum sonrası bu durumun Bahçeli'nin toplumsal kredisi ile alakası olduğunu da ekledi 👇

Birinci ayrıca kendisine gelen eleştirel bir yorum sonrası bu durumun Bahçeli'nin toplumsal kredisi ile alakası olduğunu da ekledi 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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