Bahçeli Sonrası Özgür Özel'den Çözüm Süreci Açıklaması: "El Yükseltiyorum, Kürtlere Devlet Teklif Ediyorum"
Bahçeli Sonrası Özgür Özel'den Çözüm Süreci Açıklaması: "El Yükseltiyorum, Kürtlere Devlet Teklif Ediyorum"
MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Özel, 'Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum.' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.
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Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin çözüm süreci mesajlarını yorumladı.
Bir kişinin konuşmasıyla bu işin çözülemeyeceğini vurgulayan Özgür Özel, "Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin hep beraber sahibi olacağımız bir devlet teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.
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