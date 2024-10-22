Bahçeli Sonrası Özgür Özel'den Çözüm Süreci Açıklaması: "El Yükseltiyorum, Kürtlere Devlet Teklif Ediyorum"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 👇

'Kapalı kapılar ardında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp veriliyor. TBMM’nin yetkisinde olan bir af, Bahçeli’nin kendi ifadesiyle, kendi iradesiyle tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan kürsüye gelsin, örgüte silah bırakma çağrısı yapsın bütün sorunlar bitmiştir diyen bir dille karşı karşıyayız.

Türkiye’de bir daha şehit gelmeyecek, kan akmayacaksa, anaların gözyaşları duracaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör önemlidir. Bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz.

Sayın Bahçeli'nin 'Kürt sorunu yoktur' demesiyle Kürt sorunu bitmez. Bir çağrı yaptırıp, bir çağrıya cevap alınacağını umarak Kürtlerin taleplerini görmeden Türkiye'nin bu büyük sorununu çözemezsiniz.

Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum.

Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum. Biz durduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyorum.'