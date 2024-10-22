DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan Çağrısına İlk Değerlendirme: "Bu Kadarını Beklemiyorduk"
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan Çağrısına İlk Değerlendirme: "Bu Kadarını Beklemiyorduk"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Gup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili Türkiye gündemini sallayan bir açıklamaya imza attı.
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Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.
DEM Parti kaynaklarından Bahçeli'nin şoke eden açıklamalarına ilişkin ilk değerlendirme geldi.
Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, DEM Parti kaynakları bu sözleri "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" şeklinde değerlendirdi.
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