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Devlet Bahçeli, Çözüm Sürecine İlişkin Öcalan'ı İşaret Etti: ''Gelsin Meclis'te Konuşsun''

Devlet Bahçeli, Çözüm Sürecine İlişkin Öcalan'ı İşaret Etti: ''Gelsin Meclis'te Konuşsun''

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 11:49

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm sürecine ilişkin Abdullah Öcalan'ı işaret etti. Bununla da kalmayan Bahçeli, ''TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli, çözüm sürecine ilişkin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etti. Öcalan'a ''Gelsin Meclis'te konuşsun'' diyen Devlet Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

Devlet Bahçeli, çözüm sürecine ilişkin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etti. Öcalan'a ''Gelsin Meclis'te konuşsun'' diyen Devlet Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

''TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecekte herkes ittifak halindeyse o halde gövdemizi koymaya varız. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın.''

''TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecekte herkes ittifak halindeyse o halde gövdemizi koymaya varız. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın.''
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