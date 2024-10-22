Devlet Bahçeli, Çözüm Sürecine İlişkin Öcalan'ı İşaret Etti: ''Gelsin Meclis'te Konuşsun''

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm sürecine ilişkin Abdullah Öcalan'ı işaret etti. Bununla da kalmayan Bahçeli, ''TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' dedi.