'Yenidoğan Çetesi'ni Ortaya Çıkaran Savcı Kahraman Oldu: Herkesin Konuştuğu Savcı, Sessizliğini Bozdu
'Yenidoğan Çetesi'ni Ortaya Çıkaran Savcı Kahraman Oldu: Herkesin Konuştuğu Savcı, Sessizliğini Bozdu
'Yenidoğan Çetesi'nden altığı tehditlere boyun eğmeyen ve kamuoyunda kahraman ilan edilen savcı sessizliğini bozdu. Çeteyi çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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SGK'dan haksız kazanç elde etmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' çökertildi. Soruşturmanın başındaki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, ilk kez konuştu.
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Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, çetenin üyeleri tarafından makamında ölümle tehdit edilmesine karşın görevini sürdürmeye devam etti. Böylelikle hem çete çökertildi hem de yeni bebek ölümleri de önlenmiş oldu. Kamuoyunda kahraman ilan edilen savcı Engin, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.
Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu nedeniyle henüz cevap veremediğim tüm mesajlara cevaben; Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda kararlılıkla devam edeceğiz" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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"Kahraman oldu" değil. Biz bu kahramanı yeni fark ettik. Şimdiye kadar işini böyle layığıyla yaparak kim bilir daha nice yamuk köşeleri düzeltti.
Adalete o kadar hasret kalmışız ki..sırf bir adam vazifesini yerine getirdi diye ulus olarak o kadar yükseldik ki..çok acıklı bir durumdayız ülke olarak. Sav... Devamını Gör
Sen içeri tikmaya çalış, Birileri bunları çıkartır merak etme. Hatta işlerinin başına geçerler. Adaletin suçluyu koruduğu bir yerdeyiz.