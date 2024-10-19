''Ayaz'' Bebeğin Acılı Ailesi Konuştu: "Bu Olayların Ortaya Çıkmasıyla Oğlumu Kaybettiğim Günlere Döndüm"

SGK'dan haksız kazanç elde etmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında skandal yeni bir gelişme yaşandı. ''Ayaz'' isimli bebeğini geçtiğimiz yıl kaybeden Erhan Karaduman, 'Bu olayların ortaya çıkmasıyla oğlumu kaybettiğim ilk günlere döndüm, her gün oğlumu rüyamda görmeye başladım. Bu haberler çıkana kadar kimin aklına gelebilir ki hastanede çocuklara kıyıldığı' dedi.