Hastane Sahibinin Korkunç Konuşmaları Gün Yüzüne Çıktı: “Savcının Hastanemde Ne İşi Var”

SGK'dan haksız kazanç elde etmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında skandal yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, soruşturmada şüpheli olarak yer alan Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’nun korkunç konuşmaları ortaya çıktı.