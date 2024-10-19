Hastane Sahibinin Korkunç Konuşmaları Gün Yüzüne Çıktı: “Savcının Hastanemde Ne İşi Var”
Hastane Sahibinin Korkunç Konuşmaları Gün Yüzüne Çıktı: “Savcının Hastanemde Ne İşi Var”
SGK'dan haksız kazanç elde etmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında skandal yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, soruşturmada şüpheli olarak yer alan Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’nun korkunç konuşmaları ortaya çıktı.
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Çetenin yıllardır yaptığı korkunç şeyler gün yüzüne çıktı. Yenidoğan çetesine ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede çete lideri doktor Fırat Sarı ile yöneticisi Doktor İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar, diğer örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istenirken, 'malen sorumlu' olan 19 hastane ile bağlı oldukları şirketlerin de kapatılarak mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.
Ayşegül Müzeyyen Yurtoğlu'nun sahibi olduğu Güney Hastanesi'nde ''Kaya'' isimli bebek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sırasında hastaneye savcının geleceğini duyan Yurtoğlu'nun, "Büyükçekmece savcısının benim hastanemde ne işi var? Bebek gece öldü. 500 gr zaten ölecekti" dediği ortaya çıktı.
Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun aynı dosyada şüpheli Ali Dirik ile birlikte, ''Kaya'' isimli bebeğin öldüğü gece hastanedeki bazı kamera kayıtlarını da yok ettirdiği de tespit edildi.
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