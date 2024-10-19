SGK "Yenidoğan Çetesi" Soruşturmasında Adı Geçen Hastaneleri Hedef Aldı: İsimleri Tek Tek Ortaya Çıktı

1- AHMET ATİLLA YILMAZ

Beylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi. Hakkında, ‘Şüphelinin baş hekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği’ iddia ediliyor.

2- Ali AKSU

Birinci Hastanesi mesul müdürü olarak çalışıyor. Hakkında, ‘Şüphelinin hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, ayrıca Opara bebeğin ölüm saatini ÖBS sisteminden gerçeğe aykırı şekilde doldurulması talimatını vererek resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği’ iddia ediliyor.

3- Ali DİRİK

Güney Hastanesi mesul müdürü olarak çalışıyor. Hakkında, “SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işlediği, Kaya bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmediği, sonucunda aynı gece Kaya bebeğin eks olduğu, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı” deniliyor.

4- AYŞE MÜZEYYEN YURTOĞLU

Güney Hastanesinin sahibi. İddianamede hakkında, “3. Düzey olmayan yenidoğan yoğun bakımlarına hasta kabul ederek hemşire yönetimine bırakan Özel Güney Hastanesi yöneticilerinin sorumlu olarak ihmalen ölüme neden olduklarının tespit edildiği, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hasta basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işlediği, Kaya bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmediği, sonucunda aynı gece kaya bebeğin eks olduğu, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı” belirtiliyor.

5- BAHAR KANIK

Çorlu Reyap Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında “Halime Alkari bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı” belirtiliyor.

6- CAFER AKDUR

Bağcılar Medilife Hastanesi başhekimi. Hakkında “Bağcılar Medilife Hastanesi yöneticilerin sorumlu olduğu ve ihmalen ölüme neden olduğunun tespit edildiği bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.

7- CANSU AKYILDIRIM

Çorlu Reyap, Birinci ve TRG Hospital hastanelerinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştı. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.

8- CEREN HATİCE KIRIM

Beylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire olarak görev yaptı. Hakkında, “Hemşiresi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.

9- CEYLAN ÇETİN

TRG Hospital hastanesinde hemşire olarak çalıştı. Hakkında 'Yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' iddia ediliyor.

10- ÇAĞLA DURMUŞ

Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalıştı. Hakkında, 'Karakoç bebeğin, aspire olarak hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Karakoç bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı' belirtiliyor.

11- DAMLA ATAK

Güney Hastanesi yenidoğan yoğum bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi. Hakkında 'Kaya bebeğin, hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı' iddia ediliyor.

12- DENİZ KORKMAZ

TRG Hospital ve Duygu Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, 'SGK'ya fatura edilen ilaçların satışını yaparak maddi kazanç sağladığı, ayrıca 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' iddia ediliyor.

13- DURSUN ERYILMAZ

Bağcılar Medilife Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru olarak çalışıyor. Hakkında 'Şüphelinin, Karaduman ve Kırçiçek bebeklerin hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevli olduğu halde bebeklerin bulunduğu yenidoğan yoğun bakım alanında bulunmadığı ve bebeklerin durumu ağırlaşmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı, bu kapsamda ihmal eyleminin mesleki sorumluluk kapsamındaki taksirli eylemlerden ayrıldığı ve görevli olduğu halde hiçbir müdahalede bulunmamak sureti ile ihmale varan kastının söz konusu olduğu ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip bebeklerin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı' ifade ediliyor.

14- ECEM KOÇ

Çorlu Reyap Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve Halime Alkari isimli bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı' iddia ediliyor.

15- FEHMİ ALPEREN

112 Acil çalışanı olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalara basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.

16- FETİN RÜŞTÜ YILDIZ

Avcılar Hospital başhekimi olarak çalışıyor. Hakkında “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalar basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, şüphelinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyerek Kerem Muhammed Tokluoğlu bebeğin ölümünde sorumlu olduğu ve ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlediği' iddia ediliyor.

17- FIRAT SARI (ÇETE LİDERİ)

Medisens şirketinin sahibi ve doktor. İşletme anlaşması yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işlettiği çete lideri olarak adı geçiyor. Hakkında “Yenidoğan çetesi” örgüt lideri olmaktan, birçok bebek ölümü, dolandırıcılık, sahte evrak düzenlemesi ve SGK’yı zarara uğratma gibi birçok suçlama bulunuyor.

18- GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR

112 Acil Servisinde ambulans şoförü olarak çalışıyor. Çetenin önemli elemanlarından biri olan Özdemir hakkında '112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün tespitine göre hasta bilgilerini özel hastaneler ile paylaşarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği' iddia ediliyor.

19- HAKAN DOĞUKAN TAŞCI

Birinci Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, 'Opara bebeğin ölümüne neden olduğu, şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, şüphelinin kendisini doktor olarak tanıtıp ve doktorların kaşesini kullandığından resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, şüphelinin ihmali davranışı neticesinde Opara bebeğin ölümünden sorumlu olduğu' iddia ediliyor.

20- HASAN BASRİ GÖK

Reyap Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Aynı zamanda fiilen Fırat Sarı'nın asistanlığını yapıyor. Hakkında, 'Şüphelinin, doktorların yerine epikriz raporu yazdığı anlaşıldığından resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

21- HIDIR YÜKSEL

Reyap Hastanesi başhekimi. Hakkında 'Şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

22- HÜSEYİN GÜNDÜZ

Ambulans şoförü. Hakkında, 'Şüphelinin SGK'ya fatura edilmiş currosuf marka ilaçların ticaretini yaparak kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

23- HÜSEYİN GÜNERHAN

Güney Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

24- İLKER GÖNEN (ÇETENİN 2. ADAMI)

Şüpheli suç tarihlerinde Medisens ve GMZ şirketlerinde doktor olarak görev yaptı. İlker Gönen, Yenidoğan çetesinde ikinci adam olarak adı geçiyor. Hakkında birçok bebek ölümleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlaması bulunuyor.

25- MEHMET GÜRÜL

TRG Hospital'de doktor olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

26- MEHMET HALİS BAŞLİ

TRG Hospitalde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

27- MEHMET SALİH KARA

Çocuk doktoru olarak görev yapıyor. Hakkında, 'Usulsüz epikriz yazılması, basamak değiştirme ve SGK faturalandırma olayını gerçekleştirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

28- MEHTAP SAYAR

Reyap Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği’ belirtiliyor.

29- MURAT MANTUŞ

TRG Hospital Hastanesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, '112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

30- MUSTAFA KAZAN

Şafak Hastanesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin müdürü olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

31- RENAS KILIÇ

Esenyurt Belediyesinde Sağlık Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyor. Hakkında “Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

32- RENGİNAR MOLLA

Silivri Kolan Hastanesinde hemşire olarak görev yapıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

33- SEMİHA YAVUZ

Şafak Hastanesi başhekimi. Hakkında, “Şüphelinin başhekimi olduğu hastanede, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” ifade ediliyor.

34- SERDAR YÜKSEL

Okan Üniversitesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, “Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki gerçekleştirip karşılığında maddi menfaat aldığı ve bebeklerin mevcut durumları ile uyumsuz şekilde hizmet sunma yeterliliğine sahip olmayan hastanelere bebek sevki gerçekleştirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

35- SERENAY ŞENKALAYCI

Avcılar Hospital'de, yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

36- SÜMEYYE NUR ARSLAN (TAŞCI)

Medisens şirketinde Fırat Sarı'nın asistanı olarak çalıştı. Hakkında, 'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

37- ŞEYHMUS ÇELİK

Birinci Hastanesinde doktor olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin doktor olarak çalıştığı hastanede 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

38- VOLKAN KARATAŞ

TRG Hospital başhekimi olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin başhekimi olduğu hastanede, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

39- EMİNE AVCI

Birinci Hastanesinde müdür olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin müdürü olduğu hastanede, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde kan gazı sonucu ve epikriz düzenleyip resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri ve bunları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

40- RIZA KEYKUBAD

Doktor. Eşi Hilda Keykubad'ın, Esenler Güney Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktor olduğu ancak Hilda'nın diplomasını kullandırdığı, yerine Rıza Keykubad'ın çalıştığı belirtiliyor. Hakkında, 'Şüphelinin Kaya bebeğin ölmesinde ihmali bulunduğundan ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği' belirtiliyor.

41- SÜMEYYE ÖZDEMİR

Beylikdüzü Medilife Hastanesinde sekreter olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı epikriz yazma ve usulsüz şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” ifade ediliyor.

42- TUĞBA BAŞ (ÖZKAYNAK)

Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı epikriz yazma ve usulsüz şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia ediliyor.

43- GÖZDE KUL YADİGAR

Birinci Hastanesinde sekreter olarak çalışıyor. Hakkında, 'Sekreter olarak çalıştığı hastanede hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

44- BATUHAN ÇETİN

Güney Hastanesinde hemşire yardımcısı olarak çalışıyor. Hakkında, “Kaya bebeğin ölmesinde ihmali bulunduğundan ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği” belirtiliyor.

45- TUĞÇE TOPTEMEL

Birinci Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Hakkında, 'Usulsüz şekilde hastaların basamaklarını değiştirerek ve currosurf ilaç düşerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği” belirtiliyor.

46- FUNDA ÖZEN

Reyap Hastanesinde medikal muhasebeci olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin usulsüz hasta sevki, basamak değiştirme ve usulsüz ilaç düşümü yaparak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği' belirtiliyor.

47- AYŞE GİZEM BÜYÜKKÖLEŞ

Birinci Hastanesine yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Hakkında, 'Şüphelinin ihmali davranışlarda bulunup Opara bebeğin ölümüne neden olduğuna dair yeterli şüpheye ulaşıldığı, Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği' belirtiliyor.