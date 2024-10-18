Bakanlıktan Yeni İfşa: Üç Harfli Market Zincirlerinde Satılıyor
Bakanlıktan Yeni İfşa: Üç Harfli Market Zincirlerinde Satılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine peynir markalarında yapılan hileler de eklendi. Bugün listeye yapılan eklemede yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir peynirin, üç harfli market zincirlerinden birinde satışa sunulduğu ortaya çıktı.
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Bakanlıktan yeni ifşalar geldi. Herkesin yakından bildiği ve üç harfli market zincirlerinden birinde satışa sunulan peynire ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni eklenenler ile yeni ifşalar yapıldı. Son olarak listeye peynir ve tereyağı üreticileri eklendi. Yapılan incelemelerde, Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettirdiği ve tüm şubelerinde satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hileli madde tespit edildi.
Süt ve süt ürünlerinde tespit edilen netamisin maddesinin, küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi.
Bakanlık tarafından yasaklı maddeler arasında bulunan bu gıda koruyucusu, fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.
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