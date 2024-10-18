Bakanlıktan Yeni İfşa: Üç Harfli Market Zincirlerinde Satılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine peynir markalarında yapılan hileler de eklendi. Bugün listeye yapılan eklemede yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir peynirin, üç harfli market zincirlerinden birinde satışa sunulduğu ortaya çıktı.