Yenidoğan Çetesi Hakkında Yeni Gelişme: Pasif Ötanazi Uygulanmış

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, raporda, ölen bebeklerden birinin 26 Kasım 2023'te devlet hastanesinde sağlıklı bir şekilde doğduğu, bebekte kalp yetmezliği başlaması üzerine, çetenin anlaşmalı olduğu özel hastanelerden birine sevk edildiği, bu hastanenin yoğun bakım servisinin yetersiz olduğu, o sırada hastanede olması gereken şüpheli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede olmaması nedeniyle bebeğe sadece hemşire olan şüpheli Çağla Durmuş'un müdahale ettiği ve gecikmeli entübasyon yapılarak bebeğin ölümüne sebebiyet verdikleri belirlendi.