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Yenidoğan Çetesi Hakkında Yeni Gelişme: Pasif Ötanazi Uygulanmış

Yenidoğan Çetesi Hakkında Yeni Gelişme: Pasif Ötanazi Uygulanmış

SGK Bebek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.10.2024 - 19:52 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 19:53

SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, örgüt yöneticisi doktor İlker Gönen'in, kalbi duran bir bebek için hemşire tarafından arandığı, Gönen'in ise, 'Canlandırmaya gerek yok' diyerek hastaneye gitmeyip bebeğe 'pasif ötanazi' uyguladığı ortaya çıktı.

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'Yenidoğan Çetesi' hakkında çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi.

'Yenidoğan Çetesi' hakkında çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi.

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede çete lideri doktor Fırat Sarı ile yöneticisi Doktor İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar, diğer örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istenirken, 'malen sorumlu' olan 19 hastane ile bağlı oldukları şirketlerin de kapatılarak mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede çete lideri doktor Fırat Sarı ile yöneticisi Doktor İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar, diğer örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istenirken, 'malen sorumlu' olan 19 hastane ile bağlı oldukları şirketlerin de kapatılarak mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu hastaneler hakkında rapor hazırlandı. Çetin yaptığı her şey tek tek raporda yer aldı. Dikkat çeken detayların yer aldığı rapor, iddianameye eklendi. Rapora göre, bazı bebeklerin yetersiz beslenme nedeniyle öldükleri tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu hastaneler hakkında rapor hazırlandı. Çetin yaptığı her şey tek tek raporda yer aldı. Dikkat çeken detayların yer aldığı rapor, iddianameye eklendi. Rapora göre, bazı bebeklerin yetersiz beslenme nedeniyle öldükleri tespit edildi.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, raporda, ölen bebeklerden birinin 26 Kasım 2023'te devlet hastanesinde sağlıklı bir şekilde doğduğu, bebekte kalp yetmezliği başlaması üzerine, çetenin anlaşmalı olduğu özel hastanelerden birine sevk edildiği, bu hastanenin yoğun bakım servisinin yetersiz olduğu, o sırada hastanede olması gereken şüpheli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede olmaması nedeniyle bebeğe sadece hemşire olan şüpheli Çağla Durmuş'un müdahale ettiği ve gecikmeli entübasyon yapılarak bebeğin ölümüne sebebiyet verdikleri belirlendi.

Raporda, erken doğumla dünyaya gelen 'Kaya' bebeğin öldüğü gece hastanede yalnızca doktor değil, yeni doğan hemşiresinin bile bulunmadığı, sadece yardımcı hemşirenin bulunduğu kaydedildi. Doğduktan dört gün sonra ölen 'Havvanur' bebeğin ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı, örgüt yöneticisi şüpheli doktor İlker Gönen'in olayı örtbas etmek için ölüm saatini ve nedenini değiştirdiği ortaya çıktı.

Raporda, erken doğumla dünyaya gelen 'Kaya' bebeğin öldüğü gece hastanede yalnızca doktor değil, yeni doğan hemşiresinin bile bulunmadığı, sadece yardımcı hemşirenin bulunduğu kaydedildi. Doğduktan dört gün sonra ölen 'Havvanur' bebeğin ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı, örgüt yöneticisi şüpheli doktor İlker Gönen'in olayı örtbas etmek için ölüm saatini ve nedenini değiştirdiği ortaya çıktı.

'Kerem' isimli bebeğin yoğun bakımda olduğu sırada kalbinin durduğu, hemşirenin hastane dışında olan doktor İlker Gönen'i aradığı, Gönen'in ise hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığını, hasta dosyasına '20 dakika canlandırma uygulanmış gibi' göstermesinin yeterli olacağını söylediği tespitleri raporda yer aldı.

'Kerem' isimli bebeğin yoğun bakımda olduğu sırada kalbinin durduğu, hemşirenin hastane dışında olan doktor İlker Gönen'i aradığı, Gönen'in ise hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığını, hasta dosyasına '20 dakika canlandırma uygulanmış gibi' göstermesinin yeterli olacağını söylediği tespitleri raporda yer aldı.
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