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Yeni Liste Açıklandı: İşte Sucuk Yerine Eşek Eti Yediren Markalar

Yeni Liste Açıklandı: İşte Sucuk Yerine Eşek Eti Yediren Markalar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 12:39

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine sucuk ürünlerinde yapılan hileler de eklendi. Tek tek ifşa edilen markaların ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” tespit edildi.

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İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu birçok ilde sucuk firmaları ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu birçok ilde sucuk firmaları ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” kullandığı ortaya çıktı.

İşte ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen sucuk firmaları:

İşte ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen sucuk firmaları:

Sucuk yerine sakatat tespit edilen firmalar:

Sucuk yerine sakatat tespit edilen firmalar:

İşte sucukta ''kalp'' kullanan firma:

İşte sucukta ''kalp'' kullanan firma:

Sucukta ''dil' kullanan firmalar:

Sucukta ''dil' kullanan firmalar:
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