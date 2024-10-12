Hileye Doymuyorlar: Kırmızı Ette Yeni Hile!

Son birkaç gündür gündem gıda sektöründe yapılan hilelerle meşgul. Köftenin içinden domuz eti, adana kebabın içinden ise kalp çıktı. Gıda da yapılan hileler artık mide bulandırırken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, kırmızı et konusunda yurttaşı uyardı. Osman Yardımcı, 'Kamyonette ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar' dedi ve '500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli' dedi.