Hileye Doymuyorlar: Kırmızı Ette Yeni Hile!
Hileye Doymuyorlar: Kırmızı Ette Yeni Hile!
Son birkaç gündür gündem gıda sektöründe yapılan hilelerle meşgul. Köftenin içinden domuz eti, adana kebabın içinden ise kalp çıktı. Gıda da yapılan hileler artık mide bulandırırken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, kırmızı et konusunda yurttaşı uyardı. Osman Yardımcı, 'Kamyonette ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar' dedi ve '500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli' dedi.
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Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 250 lira civarında olduğuna dikkat çeken Yardımcı, "Küçük esnafta hile ürün olmaz. Eti ucuz satan yerlerden, 500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Bize gelen eti 350 liraya aldığımızda 525 lira maliyeti var. Kıyma 550-600 lira, kuşbaşı 600-650 liraya satılıyor. Kasap bunu pahalı satamaz, denetçimiz halk" diye belirtti.
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Kamyonet kasasında denetimsiz et satanlar hakkında harekete geçtiklerini söyleyen Osman Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de küçük kasap faturasız et alamaz. Danayı kendi kesse bile faturası ve sağlık raporu olmak zorunda. Karkas alsa mezbahadan rapor alıyor. Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var. Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar. Bizim esnafımız böyle durumdan haberdar olduğunda bildiriyor, şikayet edip, aracıyı yakalatıyoruz."
"Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerde işletmecinin belki aldığı etten haberi yok'' diyen Osman Yardımcı, ''Eti, fiyatında güvenilir yerden alsın, maliyetine göre satsın. Vatandaşın sağlığı ucuz değil. Ucuza, ne olduğunu bilmeden mal alıp, ucuza mal etme gayretinin anlamı yok. Kasaplara, lokantalara, ucuz mal satmak isteyen aracılar ya da başkaları, kim varsa bize haber versinler. Onları şikayet ederiz. Ucuz satan yerden alınan etten şüphe duyulmalı" dedi.
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu ise hileli eti yiyen kişlerde görülebilecek rahatsızlıkları tek tek sıraladı.
"Tek tırnaklı etlerin tüketimi halk sağlığı açısından riskli'' diyen Ali Manavoğlu, şunları söyledi: ''At, eşek etinin karışımların içerisinde olması, bu hayvanların nerede, nasıl koşullarda kesildiği sorusunu akla getiriyor. Kayıtsız ve onaysız, merdiven altı olarak tabir ettiğimiz işletmelerde hijyenden yoksun uygulama söz konusu. Et ürünleri protein bakımından zengin olduğundan mikrobiyal anlamda ciddi mikoorganizma barındırma riski yüksek. Uygun olmayan koşullarda kesilip, dağıtılıyorsa ciddi hastalık riski var. Bu ürünlerde salmonella, escherichia coli, listeria, campylobacter bulunma ihtimali yüksek. Isıl işlemin uygun olmayan koşularda uygulanıp, etin tüketiminde kanlı ishal, karın ağrısı, kusma, bağışıklığı düşük bireylerde ölümle sonuçlanacak riske sahip."
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