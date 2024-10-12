35 Yıllık Kuruyemişçi Gerçeği İfşa Etti: Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini güncellemesi sonrası ortalık karıştı. Domuz etinden sonra bir skandal daha ortaya çıktı. Kuruyemişçilerde satılan kırmızı pul biberlerinin içerisine farklı bir madde eklendiği tespit edildi.