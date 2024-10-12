35 Yıllık Kuruyemişçi Gerçeği İfşa Etti: Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı!
35 Yıllık Kuruyemişçi Gerçeği İfşa Etti: Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini güncellemesi sonrası ortalık karıştı. Domuz etinden sonra bir skandal daha ortaya çıktı. Kuruyemişçilerde satılan kırmızı pul biberlerinin içerisine farklı bir madde eklendiği tespit edildi.
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Hile yapılan gıdalara pul biber de eklendi. Bakın pul biber diye yurttaşa neler yedirmişler.
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Üreticilerin bazıları, düşük maliyetle kazanç sağlamak için pul bibere domates kabuğu karıştırmaya başladı.
35 yıldır kuruyemişçilik yapan Milat Doğanyer, bazı üreticilerin pul biber diye domates kabuğunu öğüttüğünü söyledi. Doğanyer, pul biberin içine domates kabuğunu karıştıran üreticilere karşı yurttaşı uyardı.
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