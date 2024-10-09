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Yurttaşa Neler Yedirmişler! Listeye Yeni Ürünler Eklendi: Köfteden Sonra Sahte Zeytinyağları da İfşa Edildi

Yurttaşa Neler Yedirmişler! Listeye Yeni Ürünler Eklendi: Köfteden Sonra Sahte Zeytinyağları da İfşa Edildi

Zeytinyağı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 09:40

Ürünlerinde domuz eti tespit edilen bir köfteci skandala neden olurken, taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Adana'nın içine sakatlardan kalp koyulduğu tespit edilirken, sahte zeytinyağları da ifşa edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi.

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Böylelikle gıda markalarının bugüne kadar yaptığı skandallar ortaya çıktı. Adana'ya sakatatlardan kalp ekleyen de var, köfte ve kangal sucuğa 'kanatlı eti' ekleyen de var. Bu kadarına da pes dedirttecek hale gelinmiş.

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Böylelikle gıda markalarının bugüne kadar yaptığı skandallar ortaya çıktı. Adana'ya sakatatlardan kalp ekleyen de var, köfte ve kangal sucuğa 'kanatlı eti' ekleyen de var. Bu kadarına da pes dedirttecek hale gelinmiş.

Cavlaklar Restoran Gıda Hayvancılık Nak. ve Tic. LTD. ŞTİ. - Turkuaz Restaurant'ın çiğ Adana'nın içine sakatlardan kalp koyulduğu tespit edildi.

Cavlaklar Restoran Gıda Hayvancılık Nak. ve Tic. LTD. ŞTİ. - Turkuaz Restaurant'ın çiğ Adana'nın içine sakatlardan kalp koyulduğu tespit edildi.

Listede yer alan firmalardan bazıları zeytinyağına tohum yağı karıştırdı.

Listede yer alan firmalardan bazıları zeytinyağına tohum yağı karıştırdı.

Pekmezde de ilaç etken maddesi tespit edildi.

Pekmezde de ilaç etken maddesi tespit edildi.
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İşte taklit-tağşiş yapılmış ürünler listesine yeni eklenenler:

İşte taklit-tağşiş yapılmış ürünler listesine yeni eklenenler:
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