Yurttaşa Neler Yedirmişler! Listeye Yeni Ürünler Eklendi: Köfteden Sonra Sahte Zeytinyağları da İfşa Edildi
Yurttaşa Neler Yedirmişler! Listeye Yeni Ürünler Eklendi: Köfteden Sonra Sahte Zeytinyağları da İfşa Edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi.
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Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Böylelikle gıda markalarının bugüne kadar yaptığı skandallar ortaya çıktı. Adana'ya sakatatlardan kalp ekleyen de var, köfte ve kangal sucuğa 'kanatlı eti' ekleyen de var. Bu kadarına da pes dedirttecek hale gelinmiş.
Cavlaklar Restoran Gıda Hayvancılık Nak. ve Tic. LTD. ŞTİ. - Turkuaz Restaurant'ın çiğ Adana'nın içine sakatlardan kalp koyulduğu tespit edildi.
Listede yer alan firmalardan bazıları zeytinyağına tohum yağı karıştırdı.
Pekmezde de ilaç etken maddesi tespit edildi.
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İşte taklit-tağşiş yapılmış ürünler listesine yeni eklenenler:
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