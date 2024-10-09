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Torununu Öldüren Dedeye 'İyi Hal' İndirimi Verildi: İfadesi Ortaya Çıktı

Torununu Öldüren Dedeye 'İyi Hal' İndirimi Verildi: İfadesi Ortaya Çıktı

Kayseri Silahlı Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 07:57

Kayseri'de 24 yaşındaki torununu öldüren 67 yaşındaki dedeye 'iyi hal' indirimi verildi. Dede Derviş Balak, 'Bugüne kadar ona bir fiske bile vurmadım. Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı. Başkalarına zarar verecekti' diyerek kendini savundu.

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13 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Balak ailesi komşuları ile kavga etti.

13 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Balak ailesi komşuları ile kavga etti.

İbrahim Balak, komşuları ile kavga edince ailesi sakinleşmesi için dedesi Derviş Balak'ın evine götürdü. İddiaya göre, İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Dede Balak, torununun elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı. İbrahim Balak vurularak ağır yaralandı. Torun Balak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan dede Derviş Balak ise ifadesi sonrası tutuklandı.

İbrahim Balak, komşuları ile kavga edince ailesi sakinleşmesi için dedesi Derviş Balak'ın evine götürdü. İddiaya göre, İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Dede Balak, torununun elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı. İbrahim Balak vurularak ağır yaralandı. Torun Balak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan dede Derviş Balak ise ifadesi sonrası tutuklandı.

Ölen Balak’ın anne ve babasının şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sanık Derviş Balak ise torununu evladı gibi sevdiğini söyledi. ''Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı'' diyerek kendini savunan dede, sözlerine şöyle devam etti:

Ölen Balak’ın anne ve babasının şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sanık Derviş Balak ise torununu evladı gibi sevdiğini söyledi. ''Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı'' diyerek kendini savunan dede, sözlerine şöyle devam etti:

'Olay günü komşuyu öldürmeye çalışmış. Oğlumun evine gittim. Oğlum, gelinim ve torunumu alarak kendi evime getirdim. Amacım her zaman yaptığım gibi kendisini sakinleştirmekti. Oğlum ve gelinim evlerine döndü. Eşim de yatmaya gitti. Ben, salonda torunumun yanında kaldım. Daha önce sakinleşirdi ancak bu kez sakinleşmedi. Gece uyur gibi yaptım ama gözüm onun üzerindeydi. İçeriden silahı alıp geldiğini gördüm. O esnada silah patladı. Nasıl oldu anlamadım. 6 evladım var. Onlar bir yana torunum bir yana. Sık sık yanıma gelirdi. Bugüne kadar ona bir fiske bile vurmadım. Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı. Başkalarına zarar verecekti. Beraatimi istiyorum.'

Mahkeme heyeti, sanık Derviş Balak’ı, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Derviş Balak’ı, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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