Torununu Öldüren Dedeye 'İyi Hal' İndirimi Verildi: İfadesi Ortaya Çıktı
Torununu Öldüren Dedeye 'İyi Hal' İndirimi Verildi: İfadesi Ortaya Çıktı
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13 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Balak ailesi komşuları ile kavga etti.
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İbrahim Balak, komşuları ile kavga edince ailesi sakinleşmesi için dedesi Derviş Balak'ın evine götürdü. İddiaya göre, İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Dede Balak, torununun elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı. İbrahim Balak vurularak ağır yaralandı. Torun Balak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan dede Derviş Balak ise ifadesi sonrası tutuklandı.
Ölen Balak’ın anne ve babasının şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sanık Derviş Balak ise torununu evladı gibi sevdiğini söyledi. ''Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı'' diyerek kendini savunan dede, sözlerine şöyle devam etti:
Mahkeme heyeti, sanık Derviş Balak’ı, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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