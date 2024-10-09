Torununu Öldüren Dedeye 'İyi Hal' İndirimi Verildi: İfadesi Ortaya Çıktı

'Olay günü komşuyu öldürmeye çalışmış. Oğlumun evine gittim. Oğlum, gelinim ve torunumu alarak kendi evime getirdim. Amacım her zaman yaptığım gibi kendisini sakinleştirmekti. Oğlum ve gelinim evlerine döndü. Eşim de yatmaya gitti. Ben, salonda torunumun yanında kaldım. Daha önce sakinleşirdi ancak bu kez sakinleşmedi. Gece uyur gibi yaptım ama gözüm onun üzerindeydi. İçeriden silahı alıp geldiğini gördüm. O esnada silah patladı. Nasıl oldu anlamadım. 6 evladım var. Onlar bir yana torunum bir yana. Sık sık yanıma gelirdi. Bugüne kadar ona bir fiske bile vurmadım. Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı. Başkalarına zarar verecekti. Beraatimi istiyorum.'