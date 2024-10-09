Bir Gecede Biber Gazı Satışları Patladı: Stoklar Tükendi

Son birkaç günde peş peşe yaşanan cinayetler herkesi korkuttu. Özellikle de kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar arttı. Bununla birlikte oluşan güvenlik sorunu için de herkes kendini önlemini anlamaya çalışır hale geldi. İlk akla gelen ise biber gazı oldu. Fatih'te yaşanan korkunç cinayet sonrası biber gazı satışları patladı. Bazı işletmelerin elinde stoklar tükendi, bazılarının da bu durumu fırsata çevirerek zam yaptığı iddia edildi.