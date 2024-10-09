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Bir Gecede Biber Gazı Satışları Patladı: Stoklar Tükendi

Bir Gecede Biber Gazı Satışları Patladı: Stoklar Tükendi

Kadın Cinayetleri Cinayet Biber Gazı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 07:33

Son birkaç günde peş peşe yaşanan cinayetler herkesi korkuttu. Özellikle de kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar arttı. Bununla birlikte oluşan güvenlik sorunu için de herkes kendini önlemini anlamaya çalışır hale geldi. İlk akla gelen ise biber gazı oldu. Fatih'te yaşanan korkunç cinayet sonrası biber gazı satışları patladı. Bazı işletmelerin elinde stoklar tükendi, bazılarının da bu durumu fırsata çevirerek zam yaptığı iddia edildi.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

İşte bu yaşanan korkunç cinayet akıllara durgunluk verdi. Cinayete ilişkin detaylar ise gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Bu olay toplumun büyük bir kesimini derinden sarstı ve öfkelendirdi. Güvenlik sorunun çok ciddi bir şekilde yaşandığı şu günlerde insanlar, biber gazına yöneldi.

İşte bu yaşanan korkunç cinayet akıllara durgunluk verdi. Cinayete ilişkin detaylar ise gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Bu olay toplumun büyük bir kesimini derinden sarstı ve öfkelendirdi. Güvenlik sorunun çok ciddi bir şekilde yaşandığı şu günlerde insanlar, biber gazına yöneldi.

NTV'den Sinan Kunter'İn haberine göre, güvenlik amacıyla pek çok kadın artık çantasında biber gazı bulundurmaya başladı.

Artan talep nedeniyle bazı işletmelerin elinde stoklar tükendi.

Artan talep nedeniyle bazı işletmelerin elinde stoklar tükendi.

Özellikle internet üzerinden satış yapan bazı işletmelerin bu durumu fırsata çevirerek zam yaptığı da iddia edildi.

Özellikle internet üzerinden satış yapan bazı işletmelerin bu durumu fırsata çevirerek zam yaptığı da iddia edildi.

Biber gazının kullanımına ilişkin Güvenlik Uzmanı Murat Aydın "Evet korur mu korur... En azından kısa bir süre için. Bu ürünü kullandıktan sonra hemen oradan uzaklaşacaksınız. Bir saldırı geldiğinde kullanabilmek için eğer sağlaksanız sağ cebinize, solaksanız, sol cebinize...Çantada ise en kısa sürede ulaşabileceğiniz bir noktada bunu bulundurmanız gerekmektedir" dedi.

Biber gazının kullanımına ilişkin Güvenlik Uzmanı Murat Aydın "Evet korur mu korur... En azından kısa bir süre için. Bu ürünü kullandıktan sonra hemen oradan uzaklaşacaksınız. Bir saldırı geldiğinde kullanabilmek için eğer sağlaksanız sağ cebinize, solaksanız, sol cebinize...Çantada ise en kısa sürede ulaşabileceğiniz bir noktada bunu bulundurmanız gerekmektedir" dedi.
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Yasalara göre sivil vatandaşlar en fazla elli mililitrelik biber gazı bulundurabilir.

Yasalara göre sivil vatandaşlar en fazla elli mililitrelik biber gazı bulundurabilir.
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