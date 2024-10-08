Sosyal Medyadan İhbar: Kız Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
Sosyal Medyadan İhbar: Kız Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
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İsmi açıklanmayan bir şüphelinin KYK yurdu minibüsüne bindiği ve burada kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edildi.
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Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrencinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" dedi.
Yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi.
KYK yurduna giderek öğrencileri sakinleştirmeye çalışan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, öğrencilere şahsın yakalandığını duyurdu.
İşte o anlar:
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