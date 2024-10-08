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Sosyal Medyadan İhbar: Kız Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Sosyal Medyadan İhbar: Kız Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

KYK Yalova Taciz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 09:59

Yurdun dört bir yanından taciz, şiddet ve cinayet haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yalova’da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine gözaltına alındı. 

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İsmi açıklanmayan bir şüphelinin KYK yurdu minibüsüne bindiği ve burada kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edildi.

İsmi açıklanmayan bir şüphelinin KYK yurdu minibüsüne bindiği ve burada kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edildi.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrencinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" dedi.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrencinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" dedi.

Yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi.

Yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi.

KYK yurduna giderek öğrencileri sakinleştirmeye çalışan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, öğrencilere şahsın yakalandığını duyurdu.

KYK yurduna giderek öğrencileri sakinleştirmeye çalışan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, öğrencilere şahsın yakalandığını duyurdu.

İşte o anlar:

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