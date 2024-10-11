Domuz Etiyle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf'un ''Köfte Tarifi'' Ortaya Çıktı
Domuz Etiyle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf'un ''Köfte Tarifi'' Ortaya Çıktı
Yemeklerinde domuz eti kullandığı ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un sır gibi sakladığı 'köfte tarifi' ortaya çıktı.
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Bursa merkezli dev restoran zinciri Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinde domuz eti kullanıldığı iddiası ortalığı karıştırmıştı.
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Şirket, bu durumu "karanlık bir kumpas" olduğunu iddia ederken, patron Yusuf Akkaş da sır gibi sakladığı köftenin tarifini açıkladı.
''Bizim 25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var'' diyen Akkaş, sözlerine şöyle devam etti: "İyi köftenin sırrı, içerisindeki malzemenin abartılı şekilde bol olmaması. Kâr düşünerek çok fazla katkı maddesi koyarsan, iyi köfte olmaktan çıkar. Bizim 25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var. Ekmek, tuz, pul biber, soğan ve belirli oranda kuzu eti koyuyoruz. Lezzetini veriyor, yumuşak oluyor. Kuzu etini herkes koyamaz, çoğu köfte sadece dana eti ile yapılır."
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