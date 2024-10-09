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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Köftelerinde Domuz Eti Tespit Edilen Firmayı Açıkladı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Köftelerinde Domuz Eti Tespit Edilen Firmayı Açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 11:47

Bakanlık tarafından yapılan incelemede, ürünlerinde domuz eti tespit edilen bir köftecinin adı skandallara karıştı. Herkes skandallara karışan köftecinin kim olduğunu merak ederken, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı adı gizlenen firmayı açıkladı. Rasim Ozan Kütahyalı, 'Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Bu listede Köfteci Yusuf var. Onlar itiraz etmiş ve durdurma almışlar“ dedi. 

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini açıkladı.

Ancak sitede pek çok ünlü firmanın yaptığı skandallar yer alırken, köftelerinde domuz eti kullanan restoran zincirinin adı mahkeme kararıyla gizlendi.

Ancak sitede pek çok ünlü firmanın yaptığı skandallar yer alırken, köftelerinde domuz eti kullanan restoran zincirinin adı mahkeme kararıyla gizlendi.

Firma adının gizlenmesi sonrası ortalık karıştı ve birçok köfte restoran zincirine gözler çevrildi. Bunlarda biri de Köfteci Yusuf oldu.

Firma adının gizlenmesi sonrası ortalık karıştı ve birçok köfte restoran zincirine gözler çevrildi. Bunlarda biri de Köfteci Yusuf oldu.

Bursa merkezli dev restoran zinciri Köfteci Yusuf’un, ürünlerinde domuz eti bulunması iddiası gündeme bomba gibi düştü. Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu ise açıklamaya yapmayacağını açıklamıştı.

Bursa merkezli dev restoran zinciri Köfteci Yusuf’un, ürünlerinde domuz eti bulunması iddiası gündeme bomba gibi düştü. Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu ise açıklamaya yapmayacağını açıklamıştı.

Avukatın açıklaması sonrası gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı adı gizlenen firmayı açıkladı.

Avukatın açıklaması sonrası gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı adı gizlenen firmayı açıkladı.
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Köfteci Yusuf'un sahibine seslenen Rasim Ozan Kütahyalı, "Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Bu listede Köfteci Yusuf var. Onlar itiraz etmiş ve durdurma almışlar“ dedi.

Köfteci Yusuf'un sahibine seslenen Rasim Ozan Kütahyalı, "Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Bu listede Köfteci Yusuf var. Onlar itiraz etmiş ve durdurma almışlar“ dedi.

İşte o anlar:

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