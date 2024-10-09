Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Köftelerinde Domuz Eti Tespit Edilen Firmayı Açıkladı

Bakanlık tarafından yapılan incelemede, ürünlerinde domuz eti tespit edilen bir köftecinin adı skandallara karıştı. Herkes skandallara karışan köftecinin kim olduğunu merak ederken, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı adı gizlenen firmayı açıkladı. Rasim Ozan Kütahyalı, 'Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Bu listede Köfteci Yusuf var. Onlar itiraz etmiş ve durdurma almışlar“ dedi.