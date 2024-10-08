Büyük Köfteci Zincirleri Sosyal Medyada Hedef Tahtası Oldu: Köfteci Yusuf'un Avukatından Açıklama Geldi
Büyük Köfteci Zincirleri Sosyal Medyada Hedef Tahtası Oldu: Köfteci Yusuf'un Avukatından Açıklama Geldi
Ürünlerinde domuz eti tespit edilen bir köftecinin adının bakanlığın listesinde mahkeme kararıyla gizlenmesi kriz çıkardı. Sosyal medyada Türkiye'nin önde gelen köfteci zincirleri hedef tahtasına konuldu. Gazete Pencere'nin ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu ise konu hakkında bilgi sahibi olmadığını ve açıklama yapmayacağını söyledi.
Kaynak: Gazete Pencere
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası tartışmalar dinmek bilmiyor.
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Sitede pek çok ünlü firma yer alırken, iddialara göre çok ünlü bir köfte restoran zincirinin etlerinde de domuz eti çıktı ancak firma mahkeme kararıyla adını gizletti.
Söz konusu durum sonrası sosyal medyada Türkiye'nin en büyük köfte zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf hedef alınmaya başlandı.
Gazete Pencere'nin ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu ise açıklamaya yapmayacağını ve konu hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.
Sosyal medyada ayrıca Türkiye'nin diğer büyük köfte zincirlerinin de hedef alındığı görüldü.
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