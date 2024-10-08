Büyük Köfteci Zincirleri Sosyal Medyada Hedef Tahtası Oldu: Köfteci Yusuf'un Avukatından Açıklama Geldi

Ürünlerinde domuz eti tespit edilen bir köftecinin adının bakanlığın listesinde mahkeme kararıyla gizlenmesi kriz çıkardı. Sosyal medyada Türkiye'nin önde gelen köfteci zincirleri hedef tahtasına konuldu. Gazete Pencere'nin ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu ise konu hakkında bilgi sahibi olmadığını ve açıklama yapmayacağını söyledi.

Kaynak: Gazete Pencere