Cem Garipoğlu'nun DNA Raporu Sonrası Karabulut Ailesinden İlk Açıklama: "İtiraz Edeceğiz"
Cem Garipoğlu'nun DNA Raporu Sonrası Karabulut Ailesinden İlk Açıklama: "İtiraz Edeceğiz"
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu açıklandı. Karabulut ailesi ise rapora itiraz edeceklerini duyurdu. Süreyya Karabulut, 'İtiraz haklarimi kullanip, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim' dedi.
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3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı geçen hafta açılmıştı.
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Bugün açıklanan sonuçlar, mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait olduğunu doğruladı.
Açıklanan raporda, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Karabulut aelisin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇
Süreyya Karabulut ise "İtiraz haklarimi kullanip, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
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