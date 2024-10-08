Cem Garipoğlu'nun DNA Raporu Sonrası Karabulut Ailesinden İlk Açıklama: "İtiraz Edeceğiz"

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu açıklandı. Karabulut ailesi ise rapora itiraz edeceklerini duyurdu. Süreyya Karabulut, 'İtiraz haklarimi kullanip, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim' dedi.