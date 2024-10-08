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Cem Garipoğlu'nun DNA Raporu Sonrası Karabulut Ailesinden İlk Açıklama: "İtiraz Edeceğiz"

Cem Garipoğlu'nun DNA Raporu Sonrası Karabulut Ailesinden İlk Açıklama: "İtiraz Edeceğiz"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 13:19 Son Güncelleme: 08.10.2024 - 13:39

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu açıklandı. Karabulut ailesi ise rapora itiraz edeceklerini duyurdu. Süreyya Karabulut, 'İtiraz haklarimi kullanip, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim' dedi. 

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3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı geçen hafta açılmıştı.

3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı geçen hafta açılmıştı.

Yaygın olarak dillendirilen iddia Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, cezaevindeki süreçte Çince çalıştığı ve sonradan gizlice kaçırıldığı ve Çin'de yaşamakta olduğuydu.

Bugün açıklanan sonuçlar, mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait olduğunu doğruladı.

Bugün açıklanan sonuçlar, mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait olduğunu doğruladı.

Açıklanan raporda, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklanan raporda, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Karabulut aelisin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇

Karabulut aelisin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇

'Rapor içeriğiyle ilgili ilk sonucu kendisiyle paylaştım an itibarıyla Süreyya Karabulut rapora itiraz edilmesini talep etti. Kemik yaşı tespitini de talep etti.

Rapor içeriği bilimsel dayanaktan uzaksa Adli Tıp'ın üst kurullarına itiraz edebilmek mümkün. 

Üniversitelerin Adli Tıp Enstitüleri nezdinde de bu rapora itiraz edilebilir. 

Hak arama özgürlüğü olan müvekkillerin ilk aşamadaki talepleri rapora itiraz etmemiz doğrultusunda!'

Süreyya Karabulut ise "İtiraz haklarimi kullanip, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Süreyya Karabulut ise "İtiraz haklarimi kullanip, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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