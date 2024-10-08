İmamla Kadın Astsubayın Para Karşılığı Cinsel İlişki Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu

Van'da görev yapan kadın bir astsubayın para karşılığı bir imamla birlikte olduğu ve sonrasında gasp ettiğine yönelik iddialarla açılan davada istenen cezalar belli oldu. Savcılık imam için daha önce beyanların çelişkili olduğunu belirterek takipsizlik kararı verirken, kadın astsubay ve emrindeki 2 askerin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.