İmamla Kadın Astsubayın Para Karşılığı Cinsel İlişki Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
İmamla Kadın Astsubayın Para Karşılığı Cinsel İlişki Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
Van'da görev yapan kadın bir astsubayın para karşılığı bir imamla birlikte olduğu ve sonrasında gasp ettiğine yönelik iddialarla açılan davada istenen cezalar belli oldu. Savcılık imam için daha önce beyanların çelişkili olduğunu belirterek takipsizlik kararı verirken, kadın astsubay ve emrindeki 2 askerin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Van'da görev yapan kadın bir astsubay ile imam arasında para karşılığı cinsel ilişki iddiasıyla basına yansıyan davada soruşturma tamamlandı. Jandarma Astsubay Gül Kılıç ile emrindeki 2 jandarmanın imama karşın “Silahla yağma” suçunu işledikleri belirtilerek 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.
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Halk TV'den Seyhan Avşar, imamın kadın astsubayla para karşılığı anlaştığını ancak daha sonra ödeme yapmak istemediğini yazmıştı. Kadın astsubay Gül Kılıç ise imam İ.Ç.'nin arabada kendisiyle zorla birlikte olmaya çalıştığını söylemişti.
Savcılık ise kadın astsubay ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, HTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğunu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı vermişti.
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Bu ne saçma hikaye ya, Temel fıkrası gibi. Bir imam, bir kadın astsubay ve iki mafya asker, arabada zorlamalar, silahlı gasplar falan. Kimse düzgün hayat yaş... Devamını Gör