İmamla Kadın Astsubay Arasında Para Karşılığı Cinsel İlişki İddiası: İfadeler Ortaya Çıktı!

İkram Sorğuç’un paylaştığı açıklama şöyle: 👇

“Kısa bir zaman önce müteessir bir olay atlatmış olduğum bir çoğunuzun bilgisi dahilindedir.

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili maalesef birçok bilgi kirliliği meydana geldi. Bu durum beni ve ailemi en az yaşadığım olay kadar derinden üzmekte. Asla sukutumuz ikrardan değildir.

Yapılan asılsız haberler ve sosyal medyada paylaşılan her bir bilgiyi dikkatle süzmekte ve gerekli adli işlemler için girişimde bulunmaktayım.

Devletimizin içine sızmış Gasp, Şantaj ve Darp çetesi biri bayan Astsubay üsÇvş, diğer ikisi Jandarma Uzman Çavuş olmak üzere üç kişi beni öldürmekten beter ederek darp ettiler.

Bu olay sonrası hayatta kalarak çocuklarıma ve aileme kavuştuğum için Allah’a hamd ediyorum.

Beni ağır bir şekilde darp ederek kameraya almak suretiyle, ‘şikayet edersen bak sen imamsın seni rezil ederiz’ diye tehdit ederek başıma tabanca dayayıp tüm banka hesaplarımı boşalttılar. Beni ağır şekilde darp ettiler.

Bununla beraber tüm kimlik bilgilerimi sosyal medya hesaplarımı telefon numaramı alarak onları şikâyet etmem durumunda beni hemen bulacaklarını Bitlis’te de adamlarının olduğunu ve öldüreceklerini söylediler. Olaydan sonra silsileli olarak şantaja devam edecek olan bu büyük gasp ve Şantaj çetesine boyun eğmeyip şikayetçi oldum.

Mesleğim gereği bu iftiraya boyun eğerek sessiz kalacağımı düşünen çete mensupları umduğunu bulamadılar. Olayı çarpıtarak kendilerini haklı çıkartmaya çalışmaktadırlar. Çirkin iftiralarının hiçbir delili yoktur. Adli makamlarda ise benim gasp edilerek nasıl tuzağa düşürüldüğün net olarak bilinmektedir.

Şanlı Ordumuzun içine sızmış bu şahıslar Jandarma teşkilatımız ve polis ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalandılar Savcılığa sevk edildikten sonra tutuklanma kararı ile direk mahkemeye sevk edildiler.

Olayla ilgili gerekli tahkikatı yapan ekipler çete ile ilgili çok büyük bilgilere ulaştı. Beni nasıl takip ettikleri, tuzak kurarken irtibat halinde oldukları, kamera kayıtları, telefon görüşmeleri ve ayrıca yurtdışı bağlantıları ile olan ilişkilerinin hepsi belgelendi.

Bayan astsubay çeteyi temize çıkarmak için türlü iftiralara maruz bırakma cihetiyle ailemi ve beni yıpratmaya çalışmakta. Oysaki her şey adli makamlar tarafından bilinmekte. Tüm olaylar bilgiler ispatlı delilli olarak savcılıkta bulunmaktadır.

Telefon kayıtlarım ve kamera kayıtları bana atılan iftiranın gün yüzüne çıkması için incelenmekte. Onların tehdit ve iftiralarından korksaydım bugün ben yarın bir başkası bu suç çetesi gasp ve soyguna devam edecekti. Belki de benden önce onlarca şahısları gasp etmişlerdir.

Yaşanan olayda Allah’a hamdolsun ki kamera kayıtları da mevcut. Adli süreç devam edecek. Tüm bu bağlamda Adaletimize ve yargı mercilerimize güvenimiz tamdır. Yaşanan bu olay sonrası çökertilen çetenin kendilerini temize çıkarmak için attıkları iftiraların kısa sürede ilgili merciler tarafından da meydana çıkarılacağından şüphemiz yoktur.”