İmamla Kadın Astsubay Arasında Para Karşılığı Cinsel İlişki İddiası: İfadeler Ortaya Çıktı!
İmamla Kadın Astsubay Arasında Para Karşılığı Cinsel İlişki İddiası: İfadeler Ortaya Çıktı!
Türkiye Bitlis'te bir kadın astsubayla imam arasında para karşılığı cinsel ilişki iddialarını konuşuyor. İddiaya göre kadın astsubay birlikte olduğu imamdan parasını alamayınca emrindeki iki uzman çavuşa imamı dövdürdü ardından ise banka hesabındaki parayı başka bir hesaba geçirdi.
Skandal olay sonrası imam cinsel ilişki olduğu iddialarına karşı çıkarken, kadın astsubay ise imamın araçta kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
Kaynak: Gerçek Gündem-Seyhan Avşar
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Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorğuç ile aşk yaşamaya başladı.
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İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para talep etti. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam ödeme yapmak istemedi.
Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etti. İmamın şikayeti üzerine soruşturma açtı. Gül Kılıç ile iki jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İmam İkram Sorğuç, yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddetti. İmam: “Cinsel ilişki olmadı. Devletimizin içine sızmış şantaj çetesi beni darp edip hesabımı boşalttı. Yurtdışı bağlantıları belgelendi" ifadelerini kullandı.
Astsubay Gül Kılıç ise karakoldaki ifadesinde imam İkram Sorğuç ile iki yıl önce Instagram’da ortak takip ettikleri ülkücü hesaplar üzerinden tanıştıklarını ve iki kere buluştuklarını anlattı.
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