Narin Güran'ın Amcası ile İlgili Yeni Gelişme: Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi!
Narin Güran'ın Amcası ile İlgili Yeni Gelişme: Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi!
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 13. günde de hala bir haber yok. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köyün muhtarı ve Narin'in amcası S.G. bugün zırhlı araç ve sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmişti. Amca S.G. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor.
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"Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Daha önce amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşmişti. Ayrıca amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat saat boyunca telefonunu kapattığı tespit edilmişti.
Narin Güran'ın amcasısının jandarmanın zaman çizelgesindeki sorularına tam yanıt veremediği belirtiliyor. Bazı soruları ise tamamen yanıtsız bıraktığı ifade ediliyor.
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