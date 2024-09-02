Yürek Yakan Kaza: Ordu'da 7 Yaşındaki Çocuk Okul Bahçesinde Hayatını Kaybetti!
Yürek Yakan Kaza: Ordu'da 7 Yaşındaki Çocuk Okul Bahçesinde Hayatını Kaybetti!
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Yürek yakan kaza, bu sabah saat 09.00 sularında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda yaşandı.
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Beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.
Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşam savaşını kaybetti.
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