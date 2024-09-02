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Yürek Yakan Kaza: Ordu'da 7 Yaşındaki Çocuk Okul Bahçesinde Hayatını Kaybetti!

Yürek Yakan Kaza: Ordu'da 7 Yaşındaki Çocuk Okul Bahçesinde Hayatını Kaybetti!

Ordu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 14:46

Ordu'da bir öğretmen okul bahçesinde aracıyla uyum eğitimi için orada bulunan 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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Yürek yakan kaza, bu sabah saat 09.00 sularında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda yaşandı.

Yürek yakan kaza, bu sabah saat 09.00 sularında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda yaşandı.

Beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.

Beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.

Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşam savaşını kaybetti.

Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşam savaşını kaybetti.

Öğretmen Banu K., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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