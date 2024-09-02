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Gazeteci Ece Üner'den Kayıp Narin İçin Dikkat Çeken Yorum: "Suskunluk Çok Şey Anlatıyor"

Gazeteci Ece Üner'den Kayıp Narin İçin Dikkat Çeken Yorum: "Suskunluk Çok Şey Anlatıyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 12:22

Gazeteci Ece Üner, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin oldukça dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üner, anne ve akrabalar dahil köy halkının suskun olmasına işaret ederek, 'Aslında sustukları ile çok şey anlatıyorlar' ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber yok. Narin'e gün içinde gittiği Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber yok. Narin'e gün içinde gittiği Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G.'nin sorgusu 3 gündür sürüyor. S.G. bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G.'nin sorgusu 3 gündür sürüyor. S.G. bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Daha önce amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın DNA'sı eşleşmişti. 

Ayrıca amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat boyunca telefonunu kapattığı tespit edilmişti.

Öte yandan Narin'in kaybolduğu köyde bugün çok daha kapsamlı bir aramanın daha yapılacağı, bu nedenle köye çok sayıda yeni askerin sevk edildiği bildiriliyor.

Öte yandan Narin'in kaybolduğu köyde bugün çok daha kapsamlı bir aramanın daha yapılacağı, bu nedenle köye çok sayıda yeni askerin sevk edildiği bildiriliyor.

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan gazeteci Ece Üner, Türkiye'nin günlerden beri konuştuğu Narin olayına ilişkin sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan gazeteci Ece Üner, Türkiye'nin günlerden beri konuştuğu Narin olayına ilişkin sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ece Üner, "Bir köy susuyor. Bütün akrabalar susuyor, anne susuyor. Aslında sustukları ile çok şey anlatıyorlar" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: 👇

Ece Üner, "Bir köy susuyor. Bütün akrabalar susuyor, anne susuyor. Aslında sustukları ile çok şey anlatıyorlar" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: 👇
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"Birçok kadın, ekonomik özgürlüğü olmadığı için, ailenin direği tırnak içinde baba olduğu için, aile içinde ensest bile olsa, susmak zorunda olduğunu hissediyor. Aman ailemin direğine bir şey olmasın..."

"Birçok kadın, ekonomik özgürlüğü olmadığı için, ailenin direği tırnak içinde baba olduğu için, aile içinde ensest bile olsa, susmak zorunda olduğunu hissediyor. Aman ailemin direğine bir şey olmasın..."

'Bazı durumlar yaşadım; baba kızını taciz etmiş ama anne kıza düşman. Kızından vazgeçiyor, o kız kendi yolunu buluyor. Herkes susuyor. Burada kadının önemi çıkıyor.'

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