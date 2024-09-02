Gazeteci Ece Üner'den Kayıp Narin İçin Dikkat Çeken Yorum: "Suskunluk Çok Şey Anlatıyor"

Gazeteci Ece Üner, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin oldukça dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üner, anne ve akrabalar dahil köy halkının suskun olmasına işaret ederek, 'Aslında sustukları ile çok şey anlatıyorlar' ifadelerini kullandı.