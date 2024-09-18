Kadın Astsubayla Para Karşılığı Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen İmam İçin Karar Çıktı
Kadın Astsubayla Para Karşılığı Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen İmam İçin Karar Çıktı
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Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorğuç ile aşk yaşamaya başladı.
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İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para talep etti. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam ödeme yapmak istemedi.
Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etti. İmamın şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Kadın astsubay ile iki jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye gündemine bomba gibi düşün olayla ilgili soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı, imama ilişkin kararını verdi.
Savcılık, kadın astsubay ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, HTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğunu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı verdi.
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