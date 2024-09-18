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Kadın Astsubayla Para Karşılığı Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen İmam İçin Karar Çıktı

Kadın Astsubayla Para Karşılığı Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen İmam İçin Karar Çıktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 17:03

Kadın astsubayla para karşılığı ilişkiye girdikten sonra ödeme yapmadığı iddia edilen imam için karar çıktı. Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili detaylı inceleme yapan savcılık, imam hakkında takipsizlik kararı verdi. 

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Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorğuç ile aşk yaşamaya başladı.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorğuç ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para talep etti. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam ödeme yapmak istemedi.

İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para talep etti. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam ödeme yapmak istemedi.

Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etti. İmamın şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Kadın astsubay ile iki jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etti. İmamın şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Kadın astsubay ile iki jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye gündemine bomba gibi düşün olayla ilgili soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı, imama ilişkin kararını verdi.

Türkiye gündemine bomba gibi düşün olayla ilgili soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı, imama ilişkin kararını verdi.

Savcılık, kadın astsubay ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, HTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğunu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı verdi.

Savcılık, kadın astsubay ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, HTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğunu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı verdi.

İmam İkram Sorğuç, daha önce sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 

Cinsel ilişki olmadı. Devletimizin içine sızmış şantaj çetesi beni darp edip hesabımı boşalttı. Yurtdışı bağlantıları belgelendi'

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