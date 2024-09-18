Kadın Astsubayla Para Karşılığı Cinsel İlişkiye Girdiği İddia Edilen İmam İçin Karar Çıktı

İmam İkram Sorğuç, daha önce sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cinsel ilişki olmadı. Devletimizin içine sızmış şantaj çetesi beni darp edip hesabımı boşalttı. Yurtdışı bağlantıları belgelendi'