'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görevden Alacağı Bakan Belli Oldu' İddiası: "AKP İçinde de Tepki Var"
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görevden Alacağı Bakan Belli Oldu' İddiası: "AKP İçinde de Tepki Var"
Ankara kulislerinin nabzını tutan gazeteci Hilal Köylü, AKP içinden son kulisleri aktardı. Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınacağı aylardır konuşulan bir bakanla ilgili son kulisleri verdi. Köylü'ye göre bu isim son günlerde adı manşetlerden inmeyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.
Kaynak: **https://halktv.com.tr/siyaset/hilal-koylu-erdoganin-icabina-bakacagi-bakani-halk-tvde-acikladi-871375h**
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Gazeteci Hilal Köylü'nün iddiasına göre, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın kıyma fiyatlarıyla ilgili açıklaması sonrası tansiyon yükseldi.
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Hilal Köylü, “AKP içinde Tarım Bakanı’na çok şiddetli tepkiler var” ifadelerini kullandı. Köylü'nün aktardıklarına göre, AKP içinde hayatın pahalı olduğu konuşuluyor ve bakanların bu konuda çok daha bilinçli ve inandırıcı açıklamalar yapması isteniyor.
İddiaya göre, Ankara’da çok uzun süredir Kabine ve vitrin değişikliği konuşulurken hep Tarım Bakanı Yumaklı’dan da bahsediliyordu.
Yine AK Parti içinde ekonominin patronu Mehmet Şimşek'e de tepkiler olduğu öne sürülüyor. AKP kurmayları bakanların bile bu derece bilgisiz olmasını Mehmet Şimşek’in yeterince bilgilendirme yapmamasına bağlıyor.
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