'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görevden Alacağı Bakan Belli Oldu' İddiası: "AKP İçinde de Tepki Var"

Ankara kulislerinin nabzını tutan gazeteci Hilal Köylü, AKP içinden son kulisleri aktardı. Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınacağı aylardır konuşulan bir bakanla ilgili son kulisleri verdi. Köylü'ye göre bu isim son günlerde adı manşetlerden inmeyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Kaynak: **https://halktv.com.tr/siyaset/hilal-koylu-erdoganin-icabina-bakacagi-bakani-halk-tvde-acikladi-871375h**