Yumurtada Yeni Dönem: Son Tüketim Tarihi Kaldırılıyor!
Yumurtada Yeni Dönem: Son Tüketim Tarihi Kaldırılıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Buna göre yumurtalardan 'son tüketim tarihi' kalkıyor.
İşte bu değişikliklerin detayları: 👇
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Yumurtada Raf Ömrü Düzenlemesi
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Sınıflandırma ve İşaretleme
'Son Tüketim Tarihi' yerine 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi'
YUM-BİR'den Düzenlemeye İlişkin Açıklamma
Denetimler ve Market Raflarında Kalacağı Süre
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