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Yumurtada Yeni Dönem: Son Tüketim Tarihi Kaldırılıyor!

Yumurtada Yeni Dönem: Son Tüketim Tarihi Kaldırılıyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 12:39

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Buna göre yumurtalardan 'son tüketim tarihi' kalkıyor.

İşte bu değişikliklerin detayları: 👇

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Yumurtada Raf Ömrü Düzenlemesi

Yumurtada Raf Ömrü Düzenlemesi

A sınıfı yumurtaların tüketiciye ulaştırılma süresi, Avrupa Birliği (AB) tüzüğüne uygun olarak, yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olarak belirlendi.

Sınıflandırma ve İşaretleme

Sınıflandırma ve İşaretleme

A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmeli. 

Bu süre içinde işaretlenmeyen yumurtalar B (gıda sanayinde kullanılan) sınıfı olarak değerlendirilecek.

'Son Tüketim Tarihi' yerine 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi'

'Son Tüketim Tarihi' yerine 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi'

İsrafı önlemek amacıyla, “son tüketim tarihi” yerine “tavsiye edilen tüketim tarihi” ifadesi kullanılacak.

YUM-BİR'den Düzenlemeye İlişkin Açıklamma

YUM-BİR'den Düzenlemeye İlişkin Açıklamma

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, uygun koşullarda muhafaza edilen yumurtaların kullanım ömrünün uzun olacağını ve düzenlemeyle israfın önüne geçileceğini söyledi.

35-40 günlük yumurtaların da uygun koşullarda tüketilebileceğini vurguladı.

Denetimler ve Market Raflarında Kalacağı Süre

Denetimler ve Market Raflarında Kalacağı Süre

Marketlerde bulunan yumurtalar 28 günün ardından raftan toplanacak.

Bu süre daha önce de 28 gün olarak uygulanıyordu.

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