Yarım Asırı Geçen Tarihi Vardı: Türkiye'nin Köklü Otobüs Firması İflas Etti!
Yarım Asırı Geçen Tarihi Vardı: Türkiye'nin Köklü Otobüs Firması İflas Etti!
Yarım asırı geçen bir süredir otobüs taşımacılığı yapan, Türkiye’nin en köklü firmalarından Hakiki Koç Turizm iflas etti.
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1963 yılında temelleri atılan Hakiki Koç Turizm, yıllar boyu hem yurtiçi hem de uluslararası seferler düzenleyerek taşımacılık sektöründe önemli bir yere sahip olmuştu. Ancak bu kapanma kararı nedeniyle yüzlerce kişi işsiz kaldı.
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Ekonomik kriz ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle piyasa koşullarına daha fazla dayanamayan firma, sektörden çekildi. Hakiki Koç Turizm, kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun 2007 yılındaki vefatından sonra yönetimsel sorunlar yaşamaya başlamıştı.
İzmir merkezli firma İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere yaptığı seferleri zamanla büyüterek yurt dışına da açılmıştı.
Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelere taşımacılık yapan Hakiki Koç, 1968-1978 yılları arasında Suudi Arabistan'a Hac seferleri de düzenlemişti.
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