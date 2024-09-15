İstanbul'da Sonbahar Başlıyor: AKOM'dan Yağışlı Hava Uyarısı

İstanbul'da sonbahar etkisini göstermeye başlıyor. Megakent'te bugün sıcaklıklar 6 ila 8 derece birden azalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) serin ve yağmurlu hava konusunda uyarı yaptı.