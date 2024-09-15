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İstanbul'da Sonbahar Başlıyor: AKOM'dan Yağışlı Hava Uyarısı

İstanbul'da Sonbahar Başlıyor: AKOM'dan Yağışlı Hava Uyarısı

Yağmur
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.09.2024 - 09:31

İstanbul'da sonbahar etkisini göstermeye başlıyor. Megakent'te bugün sıcaklıklar 6 ila 8 derece birden azalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) serin ve yağmurlu hava konusunda uyarı yaptı. 

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İstanbul'da bugün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacak.

İstanbul'da bugün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacak.

Sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) sağanak uyarısı geldi.

Sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) sağanak uyarısı geldi.

AKOM'dan yapılan uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dendi.

AKOM'dan yapılan uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dendi.

AKOM'dan yapılan paylaşım 👇

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