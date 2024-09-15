Gündem Olan Görüntü: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Kelime-i Şehadet'i Yanlış Okudu

'Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.' olan Kelime-i Şehadet, 'Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür' anlamına geliyor.