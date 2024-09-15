Gündem Olan Görüntü: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Kelime-i Şehadet'i Yanlış Okudu
Gündem Olan Görüntü: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Kelime-i Şehadet'i Yanlış Okudu
Arapça soruya tercüme istemesiyle gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sefer de 'Kelime-i Şehadet'i yanlış getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Kelime-i Şehadet'i yanlış okuyunca yine gündem oldu.
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Ali Erbaş konuşması sırasında 'Kelime-i Şehadet'i "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh" şeklinde söyledi.
İşte o anlar 👇
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçtiğimiz aylarda Irak'ta kendisine sorulan Arapça soruya Türkçe tercüme istemesi gündeme oturmuştu.
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