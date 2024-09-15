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Gündem Olan Görüntü: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Kelime-i Şehadet'i Yanlış Okudu

Gündem Olan Görüntü: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Kelime-i Şehadet'i Yanlış Okudu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.09.2024 - 11:02

Arapça soruya tercüme istemesiyle gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sefer de 'Kelime-i Şehadet'i yanlış getirdi. 

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Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Kelime-i Şehadet'i yanlış okuyunca yine gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Kelime-i Şehadet'i yanlış okuyunca yine gündem oldu.

Ali Erbaş konuşması sırasında 'Kelime-i Şehadet'i "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh" şeklinde söyledi.

Ali Erbaş konuşması sırasında 'Kelime-i Şehadet'i "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh" şeklinde söyledi.

'Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.' olan Kelime-i Şehadet, 'Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür' anlamına geliyor. 

İşte o anlar 👇

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçtiğimiz aylarda Irak'ta kendisine sorulan Arapça soruya Türkçe tercüme istemesi gündeme oturmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçtiğimiz aylarda Irak'ta kendisine sorulan Arapça soruya Türkçe tercüme istemesi gündeme oturmuştu.

Erbaş’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişinde, “İyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor” ifadeleri yer alıyor.

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