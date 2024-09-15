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TEM'de 8 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var, Trafik Kilit!

TEM'de 8 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var, Trafik Kilit!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.09.2024 - 10:03

İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı, yoğun trafik oluştu.

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TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.

TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

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