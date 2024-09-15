TEM'de 8 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var, Trafik Kilit!
TEM'de 8 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var, Trafik Kilit!
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TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.
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Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Olay yerinden görüntüler 👇
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