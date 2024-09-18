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Piyasalar Nefesini Tuttu: Faiz Kararları Öncesi Sürpriz Erdoğan-Şimşek Görüşmesi!

Piyasalar Nefesini Tuttu: Faiz Kararları Öncesi Sürpriz Erdoğan-Şimşek Görüşmesi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 14:34 Son Güncelleme: 18.09.2024 - 14:46

Piyasaların yönü, bugün açıklanacak Fed kararı ve yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı ile belirlenecek. Ekonomi yönetimi, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini yinelerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceği öğrenildi.

**Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/abd-seyahati-oncesi-erdogan-simsek-ile-gorusecek-120063930**

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Merkez Bankası, kritik faiz kararını yarın saat 14:00'da açıklayacak. Beklentiler, son 5 aydır faizi sabit bırakan Merkez Bankası'nın bu tutumunu sürdüreceği yönünde.

Merkez Bankası, kritik faiz kararını yarın saat 14:00'da açıklayacak. Beklentiler, son 5 aydır faizi sabit bırakan Merkez Bankası'nın bu tutumunu sürdüreceği yönünde.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ise bu akşam saat 21.00'de açıklanacak. Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ise bu akşam saat 21.00'de açıklanacak. Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ODA TV'nin iddiasına göre ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında sürpriz bir görüşme yapılacak. Görüşme saat 18:00’de, yani Fed kararından 3 saat önce gerçekleşecek.

ODA TV'nin iddiasına göre ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında sürpriz bir görüşme yapılacak. Görüşme saat 18:00’de, yani Fed kararından 3 saat önce gerçekleşecek.

Kaynak

Görüşmenin yarınki faiz kararı öncesi yapılması da piyasalar tarafından dikkati bu yöne çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca 21-26 Eylül tarihleri arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek.

Görüşmenin yarınki faiz kararı öncesi yapılması da piyasalar tarafından dikkati bu yöne çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca 21-26 Eylül tarihleri arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek.
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