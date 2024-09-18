FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Gündem Olan Görüntüsü: Yüzü Şiş ve Mosmor!
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Gündem Olan Görüntüsü: Yüzü Şiş ve Mosmor!
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde lüks malikanesinde yaşıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen, terör örgütünün üst düzey isimlerini de bu evde ağırlıyordu.
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ABD'nin Türkiye'ye iade etmediği Gülen'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair ise son dönemde çeşitli iddialar gündem oluyordu.
Fetullah Gülen'in daha önce sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı hastalık iddialarını destekler cinstendi.
83 yaşındaki Gülen'in bugün ortaya çıkan fotoğrafı ise yine gündem oldu. Gülen'in bir araç içinde yer aldığı görüntülerde yüzünün şiş ve mor olduğu görülüyor.
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