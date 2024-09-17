İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Teyzesi Sessizliğini Bozdu: "Kardeşim Demeye Dilim Varmıyor"
İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Teyzesi Sessizliğini Bozdu: "Kardeşim Demeye Dilim Varmıyor"
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Önce Narin Güran hemen ardından Sıla bebek... Türkiye son günlerde çocuklara yönelik vahşi cinayet ve istismar haberleri ile ağlıyor. Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek şu anda yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.
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Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bebeğin teyzesi Aslı Tatar, Sıla bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorlardan Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan teyze Tatar şu ifadeleri kullandı: 👇
"B.Y. cezaevine girdiğinde biz uyuşturucu kullandığını öğrendiğimizde, B.Y'nin çocuklara iyi bir annelik yapamayacağını, iyi bir birey olamayacağını düşünerek, vasilik davası açtık. Kız kardeşim demeye dilim varmıyor."
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili cinsel istismar iddialarına ilişkin şunları söylemişti: 👇
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