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İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Teyzesi Sessizliğini Bozdu: "Kardeşim Demeye Dilim Varmıyor"

İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Teyzesi Sessizliğini Bozdu: "Kardeşim Demeye Dilim Varmıyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 19:47

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin hayat mücadelesi sürüyor. Sıla bebeğin teyzelerinin küçük çocuğun velayetini almak için dava açtıkları ortaya çıktı. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, 'Kız kardeşim demeye dilim varmıyor' ifadelerini kullandı. 

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Önce Narin Güran hemen ardından Sıla bebek... Türkiye son günlerde çocuklara yönelik vahşi cinayet ve istismar haberleri ile ağlıyor. Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek şu anda yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Önce Narin Güran hemen ardından Sıla bebek... Türkiye son günlerde çocuklara yönelik vahşi cinayet ve istismar haberleri ile ağlıyor. Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek şu anda yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bebeğin teyzesi Aslı Tatar, Sıla bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorlardan Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan teyze Tatar şu ifadeleri kullandı: 👇

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bebeğin teyzesi Aslı Tatar, Sıla bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorlardan Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan teyze Tatar şu ifadeleri kullandı: 👇

"B.Y. cezaevine girdiğinde biz uyuşturucu kullandığını öğrendiğimizde, B.Y'nin çocuklara iyi bir annelik yapamayacağını, iyi bir birey olamayacağını düşünerek, vasilik davası açtık. Kız kardeşim demeye dilim varmıyor."

"B.Y. cezaevine girdiğinde biz uyuşturucu kullandığını öğrendiğimizde, B.Y'nin çocuklara iyi bir annelik yapamayacağını, iyi bir birey olamayacağını düşünerek, vasilik davası açtık. Kız kardeşim demeye dilim varmıyor."

'Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Narin olayı ile ilgilendiği kadar bu olayla da ilgileniyor. 

Suçluların cezalandırılması için elinden geleni yapacağını söyledi.'

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili cinsel istismar iddialarına ilişkin şunları söylemişti: 👇

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili cinsel istismar iddialarına ilişkin şunları söylemişti: 👇

'Maalesef, ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda. Zaten 13 ve 14 yaşındaki şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu.

Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin de  tutuklanmasının gerekçesi bu.'

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