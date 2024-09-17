Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Cinayeti Soruşturmasındaki 'Yasak Aşk' Sorusuna İsyan Etti!

Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran cinayetindeki şüphelilere sürekli olarak 'Salim Güran'la yasak aşk' sorusu yöneltilmesinin konuyu magazinleştirdiğini ve dikkat dağıttığını savundu. Saymaz, 12 tutuklama olmasına rağmen katilin ortada olmadığını ve soruşturmanın kötü yürütüldüğünü öne sürdü.