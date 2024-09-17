Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Cinayeti Soruşturmasındaki 'Yasak Aşk' Sorusuna İsyan Etti!
Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Cinayeti Soruşturmasındaki 'Yasak Aşk' Sorusuna İsyan Etti!
Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran cinayetindeki şüphelilere sürekli olarak 'Salim Güran'la yasak aşk' sorusu yöneltilmesinin konuyu magazinleştirdiğini ve dikkat dağıttığını savundu. Saymaz, 12 tutuklama olmasına rağmen katilin ortada olmadığını ve soruşturmanın kötü yürütüldüğünü öne sürdü.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bir çuval içinde gömülü olarak bulunmuştu.
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Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili geliyor ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler kesinleşmiş değil.
Gazeteci İsmail Saymaz, bugün 12 tutuklu olmasına rağmen hala katilin bulunamaması ile Salim Güran'ın yasak aşk iddialarının sürekli soruşturmaya konu edilmesi ve sanıklara sürekli bu sorunun sorulmasına isyan etti.
İsmail Saymaz, "Ya bir soruşturma bu kadar mı özensiz yürütülür anlamadım. 'Salim'le aranızda ilişki var mı?' sorusu Narin'in annesine, amcasının karısı Maşallah'a, öbür kardeşinin karısı Hediye Güran'a soruldu. İşi giderek magazinleştirmenin bir sınırı olmalı. Bir muhtarın köydeki üç yengesiyle ilişkisi olduğunu iddia ediyorsunuz. Ya Salim'in kaç kişiyle ilişkisi olabilir?" ifadelerini kullandı.
İsmail Saymaz'ın açıklamaları 👇
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