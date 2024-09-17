Teyit: Narin Güran'ın Köyündeki İmamın Telefonunda Grup Seks Videoları Bulunduğu İddiası Gerçek mi?

Narin Güran cinayetini yakından takip eden ünlü gazeteci Emrullah Erdinç, Tavşantepe köyü imamı R.K.'nın telefonundan grup seks görüntüleri çıktığına dair sosyal medyada yayılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu yazdı. Diyanet'in imam için köye müfettiş yolladığı da gelen haberler arasında.