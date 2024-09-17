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Teyit: Narin Güran'ın Köyündeki İmamın Telefonunda Grup Seks Videoları Bulunduğu İddiası Gerçek mi?

Teyit: Narin Güran'ın Köyündeki İmamın Telefonunda Grup Seks Videoları Bulunduğu İddiası Gerçek mi?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 13:29 Son Güncelleme: 17.09.2024 - 14:14

Narin Güran cinayetini yakından takip eden ünlü gazeteci Emrullah Erdinç, Tavşantepe köyü imamı R.K.'nın telefonundan grup seks görüntüleri çıktığına dair sosyal medyada yayılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu yazdı. Diyanet'in imam için köye müfettiş yolladığı da gelen haberler arasında. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bir çuval içinde gömülü olarak bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bir çuval içinde gömülü olarak bulunmuştu.

Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili geliyor ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler kesinlenmiş değil.

Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili geliyor ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler kesinlenmiş değil.

Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar (solda), amca Salim Güran'la (sağda) para karşılığı anlaştığını itiraf etmişti. Soruşturmada ulaşılan en net itiraf hala bu. 

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan isimlerden biri de Narin'in köyü Tavşantepe'nin imamı R. K.'ydı. Sosyal medyada öne çıkmaya başlayan haberlerden biri ise imamın telefonunda bazı grup seks görüntülerinin bulunduğu iddiasıydı. Söz konusu haberlerde imamın eşi ile bazı grup seks partilerine katıldığı iddiası yer alıyordu.

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan isimlerden biri de Narin'in köyü Tavşantepe'nin imamı R. K.'ydı. Sosyal medyada öne çıkmaya başlayan haberlerden biri ise imamın telefonunda bazı grup seks görüntülerinin bulunduğu iddiasıydı. Söz konusu haberlerde imamın eşi ile bazı grup seks partilerine katıldığı iddiası yer alıyordu.

Narin Güran cinayetini yakından takip eden ünlü gazeteci Emrullah Erdinç, söz konusu iddialarla ilgili bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdinç, imamla ilgili çıkan iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Narin Güran cinayetini yakından takip eden ünlü gazeteci Emrullah Erdinç, söz konusu iddialarla ilgili bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdinç, imamla ilgili çıkan iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Emrullah Erdinç paylaşımında, soruşturmının polis değil jandarma tarafından yapıldığını ve imamın telefonundan da cinsel içerikli herhangi bir görüntü çıkmadığını yadı.

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Öte yandan Diyanet'in imam R.K. için köye 2 müfettiş yolladığı öğrenildi. Medyascope'un haberine göre, müfettişlerin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kur’an kursunun süresinin bitmesine rağmen neden açık tuttuğu ve sorgu sırasında telefonundan çıktığı iddia edilen pornografik görüntülerle ilgili araştırma yapacağı belirtildi.

Öte yandan Diyanet'in imam R.K. için köye 2 müfettiş yolladığı öğrenildi. Medyascope'un haberine göre, müfettişlerin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kur’an kursunun süresinin bitmesine rağmen neden açık tuttuğu ve sorgu sırasında telefonundan çıktığı iddia edilen pornografik görüntülerle ilgili araştırma yapacağı belirtildi.

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