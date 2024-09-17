2023'ün En Trajik Olayıydı: Titanik Enkazına İnerken Patlayan Titan Denizaltısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
2023'ün En Trajik Olayıydı: Titanik Enkazına İnerken Patlayan Titan Denizaltısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
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1912 yılında batan Titanic gemisinin okyanus altındaki enkazına tur düzenleyen OceanGate firmasının Titan denizaltısı haziran ayında Atlantik’in derinliklerinde patlamıştı.
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Titan denizaltısının içindeki patlamayla birlikte saniyeler içinde şirketin CEO’su Stockton Rush’un da bulunduğu 5 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.
ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ilk kez paylaşılan enkaz görüntülerinde ise denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde yatarken görülüyor.
Öte yandan Titan'ın kaybolmadan sadece altı saniye önce gönderdiği son mesaj da ortaya çıktı. Mesajda denizaltının ağırlıklarından ikisini bıraktığı ve yüzeye çıkmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu mesajdan saniyeler sonra denizaltı ile iletişim tamamen kesilmiş.
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