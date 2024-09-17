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2023'ün En Trajik Olayıydı: Titanik Enkazına İnerken Patlayan Titan Denizaltısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

2023'ün En Trajik Olayıydı: Titanik Enkazına İnerken Patlayan Titan Denizaltısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 12:30

Titanik gemisinin enkazını görmek için dünyanın sayılı zenginlerine hizmet veren Titan denizaltısı geçen yıl korkunç bir kaza ile okyanusta patlamıştı. ABD Sahil Güvenliği, enkaza ilişkin görüntüleri ilk kez paylaştı. 

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1912 yılında batan Titanic gemisinin okyanus altındaki enkazına tur düzenleyen OceanGate firmasının Titan denizaltısı haziran ayında Atlantik’in derinliklerinde patlamıştı.

1912 yılında batan Titanic gemisinin okyanus altındaki enkazına tur düzenleyen OceanGate firmasının Titan denizaltısı haziran ayında Atlantik’in derinliklerinde patlamıştı.

Titan denizaltısının içindeki patlamayla birlikte saniyeler içinde şirketin CEO’su Stockton Rush’un da bulunduğu 5 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.

Titan denizaltısının içindeki patlamayla birlikte saniyeler içinde şirketin CEO’su Stockton Rush’un da bulunduğu 5 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ilk kez paylaşılan enkaz görüntülerinde ise denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde yatarken görülüyor.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ilk kez paylaşılan enkaz görüntülerinde ise denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde yatarken görülüyor.

Görüntülerde kuyruk kısmı, ana gövdeden tamamen ayrılmış ve çevresinde gemiye ait diğer parçalar dağılmış durumda.

Öte yandan Titan'ın kaybolmadan sadece altı saniye önce gönderdiği son mesaj da ortaya çıktı. Mesajda denizaltının ağırlıklarından ikisini bıraktığı ve yüzeye çıkmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu mesajdan saniyeler sonra denizaltı ile iletişim tamamen kesilmiş.

Öte yandan Titan'ın kaybolmadan sadece altı saniye önce gönderdiği son mesaj da ortaya çıktı. Mesajda denizaltının ağırlıklarından ikisini bıraktığı ve yüzeye çıkmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu mesajdan saniyeler sonra denizaltı ile iletişim tamamen kesilmiş.

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