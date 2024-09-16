Eski Milli Sporcu Emre Başkan'ı Makas Atarken Öldüren Sürücü Serbest Kaldı
Eski Milli Sporcu Emre Başkan'ı Makas Atarken Öldüren Sürücü Serbest Kaldı
İstanbul'da eski milli kürekçi Emre Başkan'ın trafikte makas atarak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunda 'tam kusurlu' çıkan sürücü için yapılan itiraz kabul edilmeyince aile duruma isyan etti.
**Kaynak: https://www.haberturk.com/eski-milli-kurekciyi-olduren-kazada-tam-kusurlu-surucu-serbest-3720388?page=5**
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Kaza, 6 Temmuz 2024 tarihinde Pendik Çınardere Mahallesi'nde yaşandı. Eski Kürek Milli Takımı sporcusu 28 yaşındaki Emre Başkan ile arkasında oturan Berkay Y. motosikletle seyir halindeyken Doğan T. isimli sürücü makas atarak ilerlediği yolda hızla motosikletlilere çarptı.
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Emre Başkan kazada hayatını kaybederken Berkay T. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Doğan T. ise gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemede 2 ay ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza sonrası hazırlanan raporda otomobil sürücüsü "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü ise "kusursuz" çıktı. Aile avukatları bu raporun ardından sürücünün serbest bırakılması kararına itiraz etti ancak savcılık itirazı kabul etmedi.
Olay anına ilişkin görüntüler 👇
Habertürk'e konuşan baba Sinan Başkan ise şunları söyledi: 👇
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