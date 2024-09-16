Eski Milli Sporcu Emre Başkan'ı Makas Atarken Öldüren Sürücü Serbest Kaldı

'Evladım hayatını kaybedeli 70 gün oluyor.

MOBESE kameralarında kesin hatalı olduğu net ve açık şekilde belirgin, bilirkişi raporu da belli fakat hala elini kolunu sallayarak geziyor evladımın ölümüne sebep olan kişi.

Lütfen adalet istiyoruz. Bu kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz.

Eğer Türk adaleti gerçekten adaleti sağlayacaksa bu tür insanların bir an önce tutuklanması gerekiyor. Başka Emrelerin canı yanmasın.

Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin.'

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