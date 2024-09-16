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Eski Milli Sporcu Emre Başkan'ı Makas Atarken Öldüren Sürücü Serbest Kaldı

Eski Milli Sporcu Emre Başkan'ı Makas Atarken Öldüren Sürücü Serbest Kaldı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.09.2024 - 16:44

İstanbul'da eski milli kürekçi Emre Başkan'ın trafikte makas atarak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunda 'tam kusurlu' çıkan sürücü için yapılan itiraz kabul edilmeyince aile duruma isyan etti. 

**Kaynak: https://www.haberturk.com/eski-milli-kurekciyi-olduren-kazada-tam-kusurlu-surucu-serbest-3720388?page=5**

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Kaza, 6 Temmuz 2024 tarihinde Pendik Çınardere Mahallesi'nde yaşandı. Eski Kürek Milli Takımı sporcusu 28 yaşındaki Emre Başkan ile arkasında oturan Berkay Y. motosikletle seyir halindeyken Doğan T. isimli sürücü makas atarak ilerlediği yolda hızla motosikletlilere çarptı.

Kaza, 6 Temmuz 2024 tarihinde Pendik Çınardere Mahallesi'nde yaşandı. Eski Kürek Milli Takımı sporcusu 28 yaşındaki Emre Başkan ile arkasında oturan Berkay Y. motosikletle seyir halindeyken Doğan T. isimli sürücü makas atarak ilerlediği yolda hızla motosikletlilere çarptı.

Emre Başkan kazada hayatını kaybederken Berkay T. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Doğan T. ise gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemede 2 ay ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre Başkan kazada hayatını kaybederken Berkay T. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Doğan T. ise gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemede 2 ay ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza sonrası hazırlanan raporda otomobil sürücüsü "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü ise "kusursuz" çıktı. Aile avukatları bu raporun ardından sürücünün serbest bırakılması kararına itiraz etti ancak savcılık itirazı kabul etmedi.

Kaza sonrası hazırlanan raporda otomobil sürücüsü "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü ise "kusursuz" çıktı. Aile avukatları bu raporun ardından sürücünün serbest bırakılması kararına itiraz etti ancak savcılık itirazı kabul etmedi.

Olay anına ilişkin görüntüler 👇

Habertürk'e konuşan baba Sinan Başkan ise şunları söyledi: 👇

Habertürk'e konuşan baba Sinan Başkan ise şunları söyledi: 👇

'Evladım hayatını kaybedeli 70 gün oluyor. 

MOBESE kameralarında kesin hatalı olduğu net ve açık şekilde belirgin, bilirkişi raporu da belli fakat hala elini kolunu sallayarak geziyor evladımın ölümüne sebep olan kişi. 

Lütfen adalet istiyoruz. Bu kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz.

Eğer Türk adaleti gerçekten adaleti sağlayacaksa bu tür insanların bir an önce tutuklanması gerekiyor. Başka Emrelerin canı yanmasın.

Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin.'

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