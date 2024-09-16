Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran Haberleri İçin Sosyal Medyaya Çıkıştı: "Önüne Geçmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için yaptığı konuşmasında sosyal medyaya sert çıktı. ''Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı ne yazık ki adalet oldu' diyen Erdoğan, 'Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın önüne geçmeliyiz' ifadelerini kullandı.