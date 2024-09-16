Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran Haberleri İçin Sosyal Medyaya Çıkıştı: "Önüne Geçmeliyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran Haberleri İçin Sosyal Medyaya Çıkıştı: "Önüne Geçmeliyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için yaptığı konuşmasında sosyal medyaya sert çıktı. ''Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı ne yazık ki adalet oldu' diyen Erdoğan, 'Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın önüne geçmeliyiz' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan 19 gün boyunca arandıktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin konuşurken sosyal medyayı ve gazetecileri hedef aldı.
''Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı ne yazık ki adalet oldu" diyen Erdoğan şöyle devam etti: 👇
"Sanal alemde mevzilenmiş infaz mangaları her gün bir olay buluyorlar. Sosyal medyada hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor. Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın önüne geçmeliyiz."
"Adaletin reyting ve etkileşime kurban edilmesine göz yummamalıyız. Toplumun merakını gideren yayınlar yaparken soruşturma gizliliğini ihlal etmek doğru değildir."
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