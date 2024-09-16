Narin'in Cansız Bedenini Gömen Nevzat Bahtiyar'ın Evinde Arama: Aynı Seri Numaraları Bulundu!
Narin'in Cansız Bedenini Gömen Nevzat Bahtiyar'ın Evinde Arama: Aynı Seri Numaraları Bulundu!
Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda, Narin'in içine konularak taşındığı çuval ile aynı seri numaraya sahip diğer çuvallar olduğu görüldü. Bu delille Nevzat Bahtiyar'ın çuvalı evinden aldığı da netleşti.
Kaynak: **https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-narin-guran-cinayetinde-yeni-cuval-detayi-nevzatin-evinden-bakin-neler-cikti**
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler devam ederken, henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi ortada yok.
Sabah'ın aktardığına göre, Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından Jandarma ekipleri tarafından oturduğu evde detaylı arama yapıldı.
Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu. Bu delille Nevzat Bahtiyar'ın çuvalı evinden aldığı da netleşti.
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