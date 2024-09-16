Narin'in Cansız Bedenini Gömen Nevzat Bahtiyar'ın Evinde Arama: Aynı Seri Numaraları Bulundu!

Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda, Narin'in içine konularak taşındığı çuval ile aynı seri numaraya sahip diğer çuvallar olduğu görüldü. Bu delille Nevzat Bahtiyar'ın çuvalı evinden aldığı da netleşti.

Kaynak: **https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-narin-guran-cinayetinde-yeni-cuval-detayi-nevzatin-evinden-bakin-neler-cikti**