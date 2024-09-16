JASAT Tutanağı Ortaya Çıktı: Narin'in Cesedini Gizli Tutmak İçin 6 Farklı Yöntem Kullanmışlar!
JASAT Tutanağı Ortaya Çıktı: Narin'in Cesedini Gizli Tutmak İçin 6 Farklı Yöntem Kullanmışlar!
Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tutanağına göre, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında manipülasyon amaçlı 6 farklı yöntem denendi. Köyde yangından elektrik kesintisine kadar birçok farklı yolla ekipler engellenmeye çalışıldı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'i ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimalini de giderek artırıyor. 11 tutuklamaya rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi ortada yok.
Narin'in kaybolmasının ardından köyde yaşanan garip olaylar ve köydeki bazı kişilerce soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi. JASAT tutanağına göre, Narin'in kaybolmasının ardından yaşandığı belirtilen garip olayların ve manipülasyonların birçoğu, Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı.
Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tutanağına göre, köyde arama çalışmaları sırasında manipülasyon amaçlı yapılan eylemler şu şekilde: 👇
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