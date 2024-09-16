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JASAT Tutanağı Ortaya Çıktı: Narin'in Cesedini Gizli Tutmak İçin 6 Farklı Yöntem Kullanmışlar!

JASAT Tutanağı Ortaya Çıktı: Narin'in Cesedini Gizli Tutmak İçin 6 Farklı Yöntem Kullanmışlar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.09.2024 - 09:00 Son Güncelleme: 16.09.2024 - 09:02

Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tutanağına göre, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında manipülasyon amaçlı 6 farklı yöntem denendi. Köyde yangından elektrik kesintisine kadar birçok farklı yolla ekipler engellenmeye çalışıldı. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.

Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'i ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimalini de giderek artırıyor. 11 tutuklamaya rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi ortada yok.

Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'i ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimalini de giderek artırıyor. 11 tutuklamaya rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi ortada yok.

Narin'in kaybolmasının ardından köyde yaşanan garip olaylar ve köydeki bazı kişilerce soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi. JASAT tutanağına göre, Narin'in kaybolmasının ardından yaşandığı belirtilen garip olayların ve manipülasyonların birçoğu, Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı.

Narin'in kaybolmasının ardından köyde yaşanan garip olaylar ve köydeki bazı kişilerce soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi. JASAT tutanağına göre, Narin'in kaybolmasının ardından yaşandığı belirtilen garip olayların ve manipülasyonların birçoğu, Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı.

Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tutanağına göre, köyde arama çalışmaları sırasında manipülasyon amaçlı yapılan eylemler şu şekilde: 👇

Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tutanağına göre, köyde arama çalışmaları sırasında manipülasyon amaçlı yapılan eylemler şu şekilde: 👇

  • 1. Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek, jandarma personeli buraya çekilmeye çalışıldı. 

  • 2. Narin Güran ortadan kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.

  • 3. Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri meydana geldi.

  • 4. İki kişinin Narin'i köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde yalan ihbar yapıldı. 

  • 5. Yanlış ifadelerle güvenlik birimleri sürekli olarak yanıltılmaya çalışıldı.

  • 6. Arama sırasında jandarma personeli Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nden uzak tutulmak istendi.

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