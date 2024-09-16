JASAT Tutanağı Ortaya Çıktı: Narin'in Cesedini Gizli Tutmak İçin 6 Farklı Yöntem Kullanmışlar!

Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tutanağına göre, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında manipülasyon amaçlı 6 farklı yöntem denendi. Köyde yangından elektrik kesintisine kadar birçok farklı yolla ekipler engellenmeye çalışıldı.