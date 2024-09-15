İstanbul'da 8 Yaşındaki Çocuğa Kızgın Tornavida İle İşkence: "Babanız Size de Yapıyor mu?"

Narin Güran, Sıla Bebek ve çok daha fazlası... Türkiye son günlerde birbiri ardına gelen çocuk cinayetleri ve istismarları ile sarsılıyor. İstanbul'da 8 yaşındaki Kudret Hamrayev isimli bir çocuk da babasının kızgın tornavidalı işkencesine maruz kaldı. Olay, acı seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla ortaya çıktı. Ayrıca işkenceye maruz kalan Kudret'in arkadaşlarına, 'Babanız size de ceza veriyor mu?' şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/vicdansiz-babadan-8-yasindaki-cocuga-tornavidali-iskence-inleme-seslerini-duyan-mahalleli