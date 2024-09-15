İstanbul'da 8 Yaşındaki Çocuğa Kızgın Tornavida İle İşkence: "Babanız Size de Yapıyor mu?"
İstanbul'da 8 Yaşındaki Çocuğa Kızgın Tornavida İle İşkence: "Babanız Size de Yapıyor mu?"
Narin Güran, Sıla Bebek ve çok daha fazlası... Türkiye son günlerde birbiri ardına gelen çocuk cinayetleri ve istismarları ile sarsılıyor. İstanbul'da 8 yaşındaki Kudret Hamrayev isimli bir çocuk da babasının kızgın tornavidalı işkencesine maruz kaldı. Olay, acı seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla ortaya çıktı. Ayrıca işkenceye maruz kalan Kudret'in arkadaşlarına, 'Babanız size de ceza veriyor mu?' şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/vicdansiz-babadan-8-yasindaki-cocuga-tornavidali-iskence-inleme-seslerini-duyan-mahalleli
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Türkiye'nin konuştuğu çocuk cinayetleri ve istismarlarına bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleşti.
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Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Türkmen uyruklu Azatjan Babakulıyev isimli bir adam, 8 yaşındaki Kudret Hamrayev isimli bir oğuluna cebinden 50 lira aldığı gerekçesiyle kızgın tornovida ile işkence yaptı.
Geçtiğimiz cuma günü çiftin evinden gelen inleme şeklindeki sesleri duyan mahalleli polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri evdeki Kudret'e camdan ulaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan çocuk için olay yerine ambulans çağırıldı.
Babası tarafından işkenceye maruz kalan Kudret'in arkadaşlarına, "Babanız size de ceza veriyor mu?" şeklinde sorular sorduğu öğrenildi. Çocuk devlet korumasına alındı.
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