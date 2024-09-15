Tekirdağ'da İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebekle İlgili Korkunç Detaylar: Vücudunda Dikiş İzleri!
Tekirdağ'da İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebekle İlgili Korkunç Detaylar: Vücudunda Dikiş İzleri!
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Türkiye Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'la birlikte Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek için gözyaşı döküyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla bebeğin entübe halde bulunduğunu duyurmuştu.
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Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.
Korkunç olayla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan incelemede Sıla bebeğin vücudunda 42 adet dikiş izi bulunduğu iddia edildi. Bebeğin vücudundaki izlerin 3 ve 10 günlük olduğu tespit edildi.
Tutuklanan Anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü iddia etmişti.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, cinsel istismara ilişkin ise şunları söyledi: 👇
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