Tekirdağ'da İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebekle İlgili Korkunç Detaylar: Vücudunda Dikiş İzleri!

'Maalesef, ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu.

Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin de tutuklanmasının gerekçesi bu.'