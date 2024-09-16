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Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Dereden Çıkarıldığı Anlar Ortaya Çıktı!

Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Dereden Çıkarıldığı Anlar Ortaya Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.09.2024 - 14:17

Sabah ve A Haber Narin Güran'ın cansız bedeninin ekipler tarafından bulunduğu anların görüntülerini yayınladı. 

**Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-narin-guran-cinayetinin-seyrini-degistirecek-sozler-surpriz-bir-sey-cikabilir-bazi-verilerin-sonucunu-bekliyoruz/16**

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.

Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler ortada yok.

Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler ortada yok.

Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar (solda), amca Salim Güran'la (sağda) para karşılığı anlaştığını itiraf etmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sabah ve A Haber Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğu anların görüntülerini yayınladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sabah ve A Haber Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğu anların görüntülerini yayınladı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber yayınında Narin Güran'ın dere yatağına taşlarla nasıl saklandığını görüntülerle birlikte anlattı 👇

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