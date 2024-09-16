Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Dereden Çıkarıldığı Anlar Ortaya Çıktı!
Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Dereden Çıkarıldığı Anlar Ortaya Çıktı!
Sabah ve A Haber Narin Güran'ın cansız bedeninin ekipler tarafından bulunduğu anların görüntülerini yayınladı.
**Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-narin-guran-cinayetinin-seyrini-degistirecek-sozler-surpriz-bir-sey-cikabilir-bazi-verilerin-sonucunu-bekliyoruz/16**
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler ortada yok.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sabah ve A Haber Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğu anların görüntülerini yayınladı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber yayınında Narin Güran'ın dere yatağına taşlarla nasıl saklandığını görüntülerle birlikte anlattı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın