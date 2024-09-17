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Narin Güran Cinayetinde Kritik Gelişme: Yenge Hediye Güran Tutuklandı

Narin Güran Cinayetinde Kritik Gelişme: Yenge Hediye Güran Tutuklandı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 15:33 Son Güncelleme: 17.09.2024 - 16:10

Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran tutuklandı. Hediye Güran, Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonunu değiştirdiğini itiraf etmişti. Cinayet soruşturması kapsımında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bir çuval içinde gömülü olarak bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bir çuval içinde gömülü olarak bulunmuştu.

Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili geliyor ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler kesinlenmiş değil. Beklenen adli tıp raporu öncesi ise Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmiş durumda.

Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili geliyor ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler kesinlenmiş değil. Beklenen adli tıp raporu öncesi ise Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmiş durumda.

Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar (solda), amca Salim Güran'la (sağda) para karşılığı anlaştığını itiraf etmişti. Soruşturmada ulaşılan en net itiraf hala bu. 

Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran da bugün "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı. Böylece Narin Güran cinayetinde tutuklu sayısı 12'ye çıkmış oldu.

Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran da bugün "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı. Böylece Narin Güran cinayetinde tutuklu sayısı 12'ye çıkmış oldu.

Yenge Güran ifadesinde, "Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Narin kaybolduktan sonra telefonumu değiştirdim. Narin'in amcası tutuklu Salim Güran'la bir ilişkim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Yenge Güran ifadesinde, "Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Narin kaybolduktan sonra telefonumu değiştirdim. Narin'in amcası tutuklu Salim Güran'la bir ilişkim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Hediye Güran'ın ayrıca Narin'in ağabeyi Enes ile anne Yüksel Güran'ın boğuştuklarını gördüğünü söylediği belirtiliyor.

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