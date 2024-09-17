Narin Güran Cinayetinde Kritik Gelişme: Yenge Hediye Güran Tutuklandı
Narin Güran Cinayetinde Kritik Gelişme: Yenge Hediye Güran Tutuklandı
Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran tutuklandı. Hediye Güran, Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonunu değiştirdiğini itiraf etmişti. Cinayet soruşturması kapsımında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bir çuval içinde gömülü olarak bulunmuştu.
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Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili geliyor ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler kesinlenmiş değil. Beklenen adli tıp raporu öncesi ise Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmiş durumda.
Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran da bugün "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı. Böylece Narin Güran cinayetinde tutuklu sayısı 12'ye çıkmış oldu.
Yenge Güran ifadesinde, "Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Narin kaybolduktan sonra telefonumu değiştirdim. Narin'in amcası tutuklu Salim Güran'la bir ilişkim yok." ifadelerini kullanmıştı.
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