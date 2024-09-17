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Narin'in Yengesi Hediye Güran Olaydan Sonra Telefonunu Değiştirmiş

Narin'in Yengesi Hediye Güran Olaydan Sonra Telefonunu Değiştirmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
17.09.2024 - 15:34

Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran soruşturmasında, yenge Hediye Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Güran, 'Olay günü Narin'i hiç görmedim' diyerek, Salim Güran'la herhangi bir ilişkisi olmadığını da belirtti.

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Narin'in katledilişinin ardından birçok soru cevapsız olarak bekliyor. Gözaltılar, tutuklanmalar devam ederken halen cevapsız sorular cinayetin üstünde sır perdesi gibi bekliyor.

Narin'in katledilişinin ardından birçok soru cevapsız olarak bekliyor. Gözaltılar, tutuklanmalar devam ederken halen cevapsız sorular cinayetin üstünde sır perdesi gibi bekliyor.

Bugün ifadesi alınan 'yenge' Hediye Güran da ifadesinin ardından tutuklanmaya sevk edildi. Yengenin ifadelerinde ise ilginç noktalar göze çarptı.

Bugün ifadesi alınan 'yenge' Hediye Güran da ifadesinin ardından tutuklanmaya sevk edildi. Yengenin ifadelerinde ise ilginç noktalar göze çarptı.

Hediye Güran ifadesinde "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. İfademde de belirttiğim gibi Yüksel'in evine iki defa gittim. Ancak her iki defa gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim" dedi.

Hediye Güran ifadesinde "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. İfademde de belirttiğim gibi Yüksel'in evine iki defa gittim. Ancak her iki defa gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim" dedi.

"Salim ile aranızda bir ilişkin var mı?" sorusunu reddeden Hediye Güran, Salim Güran'la yapmış olduğu 25 saniyelik görüşmeyi de hatırlamadı. Eşiyle yapmış olabileceğini söyleyen Hediye Güran, şunları söyledi:

"Salim ile aranızda bir ilişkin var mı?" sorusunu reddeden Hediye Güran, Salim Güran'la yapmış olduğu 25 saniyelik görüşmeyi de hatırlamadı. Eşiyle yapmış olabileceğini söyleyen Hediye Güran, şunları söyledi:

'Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. Whatsapp mesaj içeriğini ise hatırlamıyorum.'

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Böyle bir şey yok, ben bunu kabul etmiyorum" yanıtını verdi. Ayrıca, Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" şeklinde bilgi verdi. Salim'in sabah 05'te yapmış olduğu cevapsız çağrıları hatırlamadığını söyledi.

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Böyle bir şey yok, ben bunu kabul etmiyorum" yanıtını verdi. Ayrıca, Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" şeklinde bilgi verdi. Salim'in sabah 05'te yapmış olduğu cevapsız çağrıları hatırlamadığını söyledi.

Hediye Güran'ın tutuklanmasına dair detaylar:

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